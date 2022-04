A6 bei Hockenheim. (pri) Gegen 9.30 Uhr geriet am Mittwochvormittag an der Raststätte Hockenheimring-West das Führerhaus eines 40-Tonnen Sattelzug in Brand. Das Führerhaus brannte vollständig aus, die Ladung Papier konnte gerettet werden. Teile der Tank- und Rastanlage sind gesperrt.