A6 bei Hockenheim. (pol/mün) Mehr als sechs Stunden kontrollierten am Dienstag Polizisten Verkehrsteilnehmer bei der Rastanlage Hockenheim auf der Autobahn A6. Die Aktion galt Autofahrern, die unter Drogeneinfluss hinterm Steuer saßen. 42 Polizisten der Bereitschaftspolizei Bruchsal und der Autobahnpolizei Walldorf, weitere Beamte aus Polizeirevieren und das Kompetenzteam "Drogen im Straßenverkehr" wurden aufgeboten.

Und das ist das Ergebnis der Aktion: 69 Fahrzeuge und 140 Personen wurden kontrolliert. 5 Fahrer waren nach Angaben der Polizei unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs. Ihnen wurden vor Ort durch einen Arzt Blutproben entnommen. Gegen sieben Tatverdächtige wurden Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet.

Darüber hinaus wurden zwei Fahrer ohne Führerschein erwischt. Einer Person wird ein Verstoß gegen die Abgabenordnung zur Last gelegt und zwei Mal wurde gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen und einmal ein Kennzeichen missbraucht. Zudem wurden kleinere Drogenmengen sichergestellt.

Die Polizei begründet den Großeinsatz so: Wer Drogeneinfluss Auto fahre, der müsse zu jeder Zeit an jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Deshalb nahmen an der Aktion auch Teilnehmer einer Schulung der Polizei teil.