A6 bei Dielheim. (pol/rl) Zu einem Auffahrunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstag auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn in einem Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim.

Laut Polizeibericht wurde bei dem Unfall gegen 11.40 Uhr niemand verletzt. Zwei Autos, ein Mercedes und ein VW mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Der linke Fahrstreifen war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt. In Fahrtrichtung Heilbronn bildete sich ein Rückstau von bis zu neun Kilometern. Auf der Gegenfahrbahn staute sich der Verkehr auf einer Länge von bis zu vier Kilometern.

Gegen 13.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Update: 18. Dezember 2018, 14.32 Uhr