A6/Kreuz Walldorf. (pri/rl) Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. Nach ersten Informationen war ein Motorradfahrer von der Autobahn A5 kommend auf der Überleitung zur A6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Auf der Überleitung kam das Motorrad nach links von der Fahrbahn ab und rutschte unter die Leitplanke.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Während dem Rettungseinsatz war die Überleitung in Richtung Heilbronn gesperrt. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war ein Fahrstreifen auf der A5 gesperrt. Am Nachmittag staute sich der Verkehr zwischen Kronau und Kreuz Walldorf auf acht Kilometer.