Weinheim. (cis) Fahren unter Alkoholeinfluss sind der inhaltliche Schwerpunkt der Großkontrolle der Verkehrspolizei am Montag auf Höhe der Parkplätze "Wachenburg" und "Fliegwiese" an der Autobahn A5. In beide Richtungen werden Lkw-Fahrer nach dem Wochenende kontrolliert. "Viele sprechen in ihrer freien Zeit auf Rastplätzen dem Alkohol zu", erklärt Polizei-Pressesprecher Michael Klump den Hintergrund der Maßnahme. Die Fahrer hätten oft noch Restalkohol im Blut, wenn sie sich wieder hinter das Steuer setzten. Alkoholeinfluss wiederum sei eine der Hauptunfallursachen. Einen 40-Tonner steuern und dabei fahruntüchtig sein – "überlegen Sie, was da passieren kann", verdeutlicht Klump die möglichen Folgen eines solchen Vergehens.

Rund 40 Beamte werden am Montagmorgen ab 6 Uhr eingesetzt, um solche Unfallszenarien zu verhindern. Sechs von ihnen sind Motorradfahrer und auf der A 5 unterwegs. Sie wählen die zu kontrollierenden Lkw aus und führen sie zum Kontrollpunkt auf einem der Parkplätze. Die Auswahl beruhe auf Erfahrungswerten, sagt Michael Klump. "Auch Kennzeichen können ein Hinweis sein", führt er weiter aus. Neben Lkw aus Italien und Spanien sind es an diesem Morgen häufig osteuropäische Gespanne, die auf den Parkplatz rollen. Nicht jeder darf seine Fahrt im Anschluss an die Kontrolle gleich fortsetzen.

An diesem Morgen trifft es den Fahrer eines Gefahrguttransporters. Er kommt aus Weißrussland, fährt für eine polnische Firma. Der von ihm freiwillig durchgeführte Alkoholtest weist ihm einen Alkoholwert von 0,04 Promille nach. Bei Gefahrguttransporten liegt der erlaubte Wert aber bei 0,0 Promille. Der Weißrusse muss seinen Lkw erst mal abstellen und Bußgeld zahlen. "Er ist in einen unserer Wagen gestiegen, und wir haben ihn zu einem Geldautomat in Weinheim gefahren", sagt ein Einsatzbeamter. 200 Euro sind für das Vergehen fällig. Einige Zeit später darf er weiterfahren, er ist jetzt nüchtern. Es sind an diesem Morgen nicht nur Alkoholdelikte, die geahndet werden. "Es werden auch Frachtpapiere oder Fahrlast geprüft", erklärt Klump die umfassende Kontrolle, der sich jeder ausgewählte Fahrer unterziehen muss.

Dazu gehört auch die Sicherung der Ladung. Pech für einen deutschen Fahrer. Bei der Sichtkontrolle stellen die Beamten fest, dass die zur Sicherung an seinem schweren Baugerät angebrachten Ketten quasi schrottreif sind. Er muss die Ladung neu sichern, kann sie zudem umladen. Auch er fährt später weiter.

Während der Kontrolle läuft alles ruhig ab. Der Ton ist entspannt und freundlich. Zwischendurch ist auch mal ein Lachen mit den Fahrern drin, die sich kooperativ zeigen. "Für sie ist das ja nichts Neues", sagt Klump. Trotz der vielen ausländischen Kennzeichen ist die Verständigung meist kein Problem. Das unterstreicht der polnische Fahrer eines Kleintransporters. Er unterhält sich sogar auf Deutsch mit den drei Beamten, die seine Frachtpapiere prüfen, ehe sie sich den Laderaum zeigen lassen. "Manchmal haben wir Kollegen dabei, die beispielsweise Russisch sprechen", erzählt Klump. Meistens reiche allerdings Englisch – "und zur Not mit Händen und Füßen". Bei einem Fahrer aus Italien reicht die Ein-Finger-Sprache: Daumen hoch.

Kontrollstellenleiter Fabian Spether ist nach Ende der Kontrolle um 13 Uhr mit dem Ergebnis zufrieden. Nach seiner Schätzung sind ungefähr 100 Lkw kontrolliert worden. Genaue Zahlen gibt es am Dienstag, wenn alle Ergebnisse zusammengetragen worden sind und alle Auswertungen vorliegen – etwa auch die Lenkzeiten betreffend. Dann wird man auch genauere Informationen zur Zahl der verschiedenen Delikte haben. Die waren vielfältig. "Wir hatten auch Verstöße gegen das Gefahrgutgesetz", sagt Spether. Und es gab auch solche gegen das Betäubungsmittelgesetz. So sei ein Fahrer im Besitz von Drogen gewesen, was ihm ein Bußgeld einbrachte. Zwei Fahrer standen zum Zeitpunkt des Fahrens unter Einfluss von Marihuana. "Die durften natürlich auch nicht weiterfahren", so der Einsatzleiter.