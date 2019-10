St. Leon-Rot. (pol/mare) Ein Bild des Grauens bot sich am Montagmittag auf der Autobahn A 5 bei St. Leon-Rot: Bei einem Crash zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Kreuz Walldorf in Fahrtrichtung Frankfurt hat es mehrere Tote gegeben, die Polizei spricht von vier tödlich verletzten Personen. Und in der Gegenrichtung kam es zu einem Auffahrunfall - Gaffer waren für den Zusammenstoß verantwortlich.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Fahrer eines Sattelzuges auf dem rechten von drei Fahrstreifen gegen 14.15 Uhr verkehrsbedingt anhalten müssen. Zwei Autos dahinter hielten ebenfalls an.

Der Fahrer eines nachfolgenden Sattelzuges konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und schob beide Autos unter den stehenden Silolaster. Für Insassen der beiden Autos kam jede Hilfe zu spät. Die genaue Anzahl der Toten steht aber noch nicht fest.

Eine Frau konnte schwerverletzt geborgen werden. Sie kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die beiden Sattelzugfahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Alle vier Fahrzeuge sind beschlagnahmt.

Ein Horrorszenario für die Rettungskräfte, die mit einem Großaufgebot anrückten: Blut und Schlachtabfälle flossen auf die Fahrbahn. Ein Rettungshubschrauber, fünf Rettungsfahrzeuge, zwei Notärzte, zwölf Rettungssanitäter sowie zwei Feuerwehrzüge mit insgesamt 30 Feuerwehrmännern aus Kronau und Waghäusel waren im Einsatz.

Der Rückstau beträgt momentan zehn Kilometer Länge. Die Vollsperrung in Richtung Frankfurt wird noch längere Zeit andauern.

Und auch auf der Gegenfahrbahn herrscht Chaos: Denn gegen 14.45 Uhr ereignete sich ein "Gafferunfall" mit insgesamt sieben Fahrzeugen - es kam zu drei Auffahrunfällen. Dort sind drei Verletzte zu beklagen. Die beiden rechten der drei Fahrstreifen sind blockiert. Der Rückstau beträgt mehrere Kilometer. Betroffen ist dabei auch die A 6 aus Richtung Mannheim auf der Überleitung zur A 5 in Richtung Karlsruhe.

Das Bergen und Abschleppen der Fahrzeuge soll noch längere Zeit dauern, teilte die Polizei am Abend gegen 18.30 Uhr mit. Die linke Spur soll so bald wie möglich wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die beiden anderen Spuren blieben vorerst gesperrt, hieß es.

Update: 12. Februar, 18.30 Uhr