Mannheim/Sandhausen/Freiburg. (pol/mare) Die Mannheimer Polizei hat zwei mutmaßliche Räuber geschnappt. Sie hatten zuvor eine Bäckerei überfallen. Und zwar in Freiburg, wie die Beamten mitteilen.

Am Samstagmorgen gegen 8.45 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei ein Auto an der Tank- und Rastanlage Hardtwald Ost auf der Autobahn A5. Darin saßen zwei Männer. Bei der Routinekontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich um ein gestohlenes Fahrzeug handelte. Es war am selben Morgen in Freiburg zusammen mit einem weiteren Wagen vom Hof einer Werkstatt in der Türkheimer Straße entwendet worden.

Die Polizisten nahmen mit dem Polizeipräsidium Freiburg Kontakt auf. Aufgrund weiterer Verdachtsmomente, die sich bei der Kontrolle ergaben, entstand auch ein direkter Zusammenhang mit dem Überfall auf eine Freiburger Bäckereifiliale, der sich gegen 7 Uhr ereignet hatte.

Die beiden 18 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und nach Freiburg überstellt. Dort übernahm die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurden die beiden dringend Tatverdächtigen der Haftrichterin beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen Einbruchs, Auto-Diebstahls und wegen des Überfalls auf die Bäckereifiliale ermittelt. Der 18-jährige Fahrer des gestohlenen Wagen steht außerdem im Verdacht, das Fahrzeug ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmitteln gesteuert zu haben.

Die Ermittlungen dauern an. Eines der gestohlenen Fahrzeuge wurde noch nicht aufgefunden. Die Polizei fahndet nach einem roten VW Golf (III) mit auffälligem Unfallschaden am Heck.

Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0761/8825777.