A5 bei Bruchsal. (RNZ/rl) Zu einem schweren Lastwagenunfall am Stauende kam es auf der Autobahn A5 in Richtung Darmstadt am Montagnachmittag. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Unfall gegen 12.45 Uhr zwischen dem Rasthof Bruchsal und der Ausfahrt Kronau in der Höhe von Forst. Ersten Informationen zufolge hatte der Fahrer eines Lastwagens mit Anhänger ein Stauende auf dem rechten Fahrstreifen übersehen und fuhr auf einen Sattelzug auf. Der Lastwagen-Fahrer wurde in seinem Führerhaus im Beinbereich eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem eingedrückten Führerhaus befreit werden.

Während des Rettungseinsatzes und der Landung eines Rettungshubschraubers war die A5 zwischen der Rastanlage Bruchsal und Kronau für knapp 90 Minuten voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen vorbeigeführt. Beide Schwerfahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Die Aufräumarbeiten sollen noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Den Autofahrern wird empfohlen die U45 zu nehmen, um die Unfallstelle zu umgehen.

Update: Montag, 16. März 2020, 15 Uhr