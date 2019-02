Forst. (dpa-lsw) Bei drei Verkehrsunfällen auf der Autobahn A5 bei Forst (Kreis Karlsruhe) sind insgesamt sieben Menschen verletzt worden, manche davon schwer. Die Unfälle ereigneten sich alle unweit einer Tank- und Rastanlage, an der sich der Verkehr staute, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Insgesamt waren an den Unfällen am Samstag den Angaben zufolge 13 Fahrzeuge beteiligt.

Bei dem ersten Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen gab es vier Verletzte. Unfallursache war laut Polizei erhöhte Geschwindigkeit. Fünf Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die Autobahn wurde vorübergehend gesperrt. Im zähfließenden Verkehr geschah der zweite Unfall, als ein Auto bei einem Spurwechsel mit einem anderen Wagen zusammenstieß. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Erneut wurde die Straße vorübergehend gesperrt. Einige Stunden später fuhr im Stau ein Fahrzeug auf ein anderes auf. Verletzte gab es dabei nicht.