Der mit Fässern beladene Sattelzug geriet auf der A5 in Fahrtrichtung Süden zwischen Dossenheim und Kreuz Heidelberg in Brand. ​Foto: PR Video

Dossenheim. (pol/mare/rl) Ausgebrannt ist der Schlauchanhängers eines polnischen Sattelzugs am späten Dienstagvormittag auf der Autobahn A5 bei Dossenheim. Das Gespann war laut Polizeibericht gegen 11.30 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs gewesen, als ein Reifen der hinteren Achse in Brand geriet. Offenbar bemerkte der Fahrer dies erst nach einigen Kilometern Fahrt in den Nähe von Dossenheim.

Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten zuvor den brennenden Auflieger der Polizei gemeldet. Aus dem Auflieger fiel brennende Ladung auf die Fahrbahn und es kam zu einer größeren Rauchentwicklung. Offenbar fielen auch brennende Reifenteile auf die Fahrbahn, die von Polizeibeamten gelöscht wurden.

Kurz nach der Anschlussstelle Dossenheim blieb der Sattelzug auf dem Standstreifen liegen. Der Auflieger stand nun im Vollbrand. Die Zugmaschine blieb fahrbereit. Der 34-jährige Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Der Brand wurde von einem Großaufgebot umliegender Feuerwehren bekämpft. 40 Einsatzkräfte der Wehren aus Dossenheim und Hirschberg waren im Einsatz. Auch die Heidelberger Berufsfeuerwehr war vor Ort, um die geladenen Fässer vom Lastwagen zu holen. Im Anhänger befanden sich nach derzeitigem Erkenntnisstand 21 Tonnen Trockenobst.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten war die A5 in Richtung Heidelberg zwischen dem Anschluss Dossenheim und dem Kreuz Heidelberg von 11.30 bis 14.15 Uhr gesperrt. Es kam zu längeren Staus auf den Umleitungsstrecken.

Update: 12. Juni 2018, 16.50 Uhr