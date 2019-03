Heidelberg. (RNZ/sdm) Der Rhein-Neckar-Kreis wird als Reiseziel immer beliebter. Im vergangenen Jahr ist es zu einem neuen Rekord in den Beherbungsbetrieben gekommen: Rund 1,5 Millionen Gäste haben in den Gasthöfen, Pensionen und Hotels in den 54 Kommunen des Kreises übernachtet. Davon waren 349.000 aus dem Ausland. In dieser Besuchergruppe sieht Minister Guido Wolf eine besondere Wachstumschance.

Landrat Stefan Dallinger spricht von einer Steigerung um 3,7 Prozent. Die meisten Gäste haben ihren Aufenthalt in Walldorf (97.419 Ankünfte, 161.014 Übernachtungen) verbracht, gefolgt von Sinsheim (87.964 Ankünfte, 137.650 Übernachtungen), Schwetzingen (66.743 Ankünfte, 121.530 Übernachtungen) und Weinheim (57.709 Ankünfte, 121.400 Übernachtungen).

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste im Kreis betrug 2018 1,9 Tage, so auch im Jahr 2004.

Auch Heidelberg verbucht einen Rekord bei den Übernachtungszahlen und ein Plus von 8,2 Prozent.