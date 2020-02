Von Harald Berlinghof

Hockenheim/Altlußheim/Speyer. Die gesperrte Salierbrücke bereitet den Pendlern seit mehr als einem Jahr Verdruss. Die Stimmung ist schlecht, spätestens seit man vonseiten des Regierungspräsidiums Karlsruhe ankündigen musste, dass sich die Sanierung um ein Jahr verlängert. Nach einer Bürgerinfo in Speyer hatte man am Sonntag zu Baustellenführungen auf die Brücke eingeladen.

Die Baustelle ist gegenwärtig teilweise eingehaust. Die Plastikplanen flattern und knattern schon am sonnigen Mittag im Wind. Doch vor Sturmtief "Sabine", das in der Nacht auf Montag in der Region ankommen sollte, fürchtet man sich nicht. Es sind eher kalte Nächte, die Michael Lumpp, dem Leiter des Baureferats Nord im Regierungspräsidium Karlsruhe, Sorge bereiten. "Es muss dauerhaft über fünf Grad Celsius haben, sonst kann nicht betoniert werden. Wenn es tagsüber 12 Grad hat und nachts ein Grad, dann geht das nicht", erklärt er den Bürgern bei der Baustellenführung. Außerdem werde in einem unter der Brücke angehängten Traggerüst gearbeitet. "Das macht dann den Eindruck, als ob die Baustelle still stünde", so Lumpp. "Jetzt verstehe ich alles besser. Jetzt blick’ ich da durch", meint ein früherer Bauleiter der Mannheimer Baufirma Diringer & Scheidel. "Das ist ja wie im Gefängnis da unten. Kein Wunder, dass man die nie sieht", meint er, als er mühsam die schmale Behelfstreppe wieder hoch klettert.

Das Regierungspräsidium hatte für den gestrigen Sonntag sechs Baustellenführungen auf der Salierbrücke zwischen 9 Uhr und 16.30 Uhr angeboten. Man hatte die Teilnehmerzahl aus Sicherheitsgründen begrenzt und rund 120 Anmeldungen erhalten. Etwa 70 Teilnehmerplätze waren offengeblieben. "Da hatten wir nach der ganzen Aufregung mit mehr Nachfrage gerechnet", erklärt man vonseiten der Behörde. Jede der 45-minütigen Führungen war noch einmal in drei Kleingruppen unterteilt – mit blauen, grünen und pinkfarbenen Sicherheitswesten. Orange trugen nur die Experten. Dazu kamen weiße Helme für die Besucher und gelbe Sicherheits-Gummistiefel. "Also dann, los geht’s. Und aufpassen. Eine Baustelle ist nicht barrierefrei", warnt Lumpp. "Und in das hängende Traggerüst kommen bitte nur Personen mit, die schwindelfrei sind."

Ronald Springer, Projektleiter bei BWS Rhein-Neckar mit Sitz in Heidelberg und Eppelheim, gibt bereitwillig Auskunft. Der PCB-Fund, die Abstrahlung des belasteten Betons mit 2500 bar Wasserdruck und 120 Litern in der Sekunde kommen noch einmal zur Sprache. Auch die viel zu hoch liegenden Stahlmatten, die man an dieser Stelle nicht erwartet hatte, weil die historischen Pläne der Brücke etwas anderes zeigten. "Da ist kein minderwertiger Stahl verbaut worden, nur liegt er viel zu hoch", so Lumpp

Der Speyerer Alfred Zentner, Elektriker im Ruhestand, kennt die Salierbrücke seit seiner Kindheit. Während seines Berufslebens hat er die Beleuchtung der Brücke gewartet. "Das Problem mit der Statik liegt zum großen Teil an der vermehrten Belastung durch schwere Lkw und an dem Rückstau von der Ampel bis auf die Brücke", glaubt er. Da widerspricht ihm Lumpp. "Dicht nacheinander fahrende Lkw haben eine ebenso hohe statische Belastung der Brücke zur Folge", so der Ingenieurbau-Experte. Trotzdem wird der Ampel-Verkehrsknoten Richtung Altlußheim im Rahmen der Brückensanierung ausgebaut.

Gegenwärtig wird die stromaufwärts gelegene, in Richtung Speyer links gelegene Hälfte der Brücke saniert, während auf der stromabwärts gelegenen Seite Fußgänger, Fahrradfahrer, Shuttle-Bus und Notdienste wie Krankenwagen die Brücke überqueren können. Im Sommer oder Anfang Herbst werde man mit der linken Hälfte fertig werden. Komplett saniert soll die Brücke dann im Frühjahr 2022 wieder für den Verkehr freigegeben werden.