Mannheim. (web/dpa) Nach seiner Rede vor Rechtspopulisten am Tag der Deutschen Einheit steht Soulsänger Xavier Naidoo weiter massiv in der Kritik. Nachdem sich unter anderem Mannheims OB Peter Kurz und die Popakademie von Naidoo distanziert hatten, verurteilen jetzt auch Wissenschaftler den Aufritt des Interpreten. Den Experten stößt vor allem das Forum bitter auf, das sich der Künstler für seine Berliner Rede ausgesucht hat. "Was verwundert, ist, dass er sich bewusst auf die Bühne von Rechtspopulisten, Verschwörungstheoretikern und Verfassungsfeinden stellt", so Medienwissenschaftler Marcus S. Kleiner von der Stuttgarter Hochschule Macromedia. Doch wie passen der christlich-religiöse Sänger und die "Reichsbürger" zusammen?

Dazu der Göttinger Demokratieforscher Jöran Klatt: "Was sie eint, ist die Empörung über angebliche Fremdbestimmung und die Wut auf ein diffuses Feindbild." Wie sehr sich Naidoo Veränderung wünscht, wird in seiner Rede deutlich: "Ich möchte, dass wir miteinander Ordnung schaffen in diesem Land", sagt er da. "Einer allein hat schon die Macht, das Ganze zum Sturz zu bringen. Und wenn wir uns vereinen, wenn jetzt sogar ein paar Hundert hier sind, dann muss es uns doch auf jeden Fall gelingen." Gegen wen genau sich das richtet, bleibe unklar, so Klatt. "Das ist auch bei den Reichsbürgern so." Naidoo verbreite eine Verschwörungstheorie; so sagte er zu den Anschlägen vom 11. September 2001: "Wer das als Wahrheit hingenommen hat, was da erzählt wurde, der hat den Schleier vor den Augen."

Ähnlich antiamerikanistisch hatte er sich bereits mehrfach geäußert. Wissenschaftler Kleiner sieht nun jedoch eine neue Dimension erreicht, da Naidoo seine Thesen erstmals auf einer politischen Bühne präsentiere. Er glaubt dem Sänger nicht, dass die Rede eine unbedachte Spontanaktion war. "Das war bewusste Inszenierung." Naidoo habe PR für die "Reichsbürger" gemacht. Der Sänger wehrt sich: "Ich bin Künstler, nutze die Kunst als provokantes Mittel zur Meinungsäußerung." Kleiner hält das für gefährlich: "Die falsche Verbindung von Ästhetik und Politik ist das Einfallstor für Rechtspopulismus."