Mit Plakaten wurde an den vergangenen Tagen nach der vermissten Juduth G. gesucht - auch nahe des Fundorts ihrer Leiche an der Käfertaler Bezirsksportanlage. Foto: vaf

Mannheim. (lsw) Nach dem Mord an einer 51-jährigen Mannheimerin ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Die Ermittler fanden bei dem 50-Jährigen eine blutverschmierte Hose und Jacke sowie blutverschmierte Handschuhe. Der Mann kam wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft am Samstag in Mannheim mitteilte.

«Der Tatverdächtige bestritt bei seiner Vernehmung die Tat», sagte ein Polizeisprecher. Der 50-Jährige gehöre ersten Ermittlungen zufolge weder zur Familie noch zum engeren Freundeskreis des Opfers. Die «Soko Judith» werte eine Vielzahl weiterer Spuren aus. Das Ergebnis der Untersuchung der bei dem Verdächtigen gefundenen Kleidungsstücke soll Mitte nächster Woche vorliegen.

Die 51 Jahre alte Frau war beim Gassigehen mit ihrem Hund getötet worden. Ihre Leiche wurde am Donnerstagmorgen von einer Spaziergängerin auf einer Hundewiese entdeckt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau schon am späten Abend des «Schmutzigen Donnerstags» vor mehr als einer Woche erschlagen wurde. Sie war am 16. Februar mit dem Hund spazieren gegangen. Als die als sehr zuverlässig geltende Altenpflegerin am nächsten Tag nicht zu ihrem Dienst erschien, meldete der Pflegedienst sie als vermisst.

Dass etwas nicht stimmte, vermuteten die Ermittler, weil der Hund schon vor einer Woche gefunden wurde. Die Polizei hatte deshalb intensiv nach der 51-Jährigen gesucht.