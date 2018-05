Von Gaby Booth

Eine riesige Baugrube macht in der Mannheimer Innenstadt auf sich aufmerksam. Es ist das Großprojekt von Diringer & Scheidel, das sich über die beiden Quadrate Q6 und Q7 erstreckt. Hier, am Anfang der Fressgasse, beseitigen Bagger und Baumaschinen gerade ein Stück Nachkriegsmannheim. Hier entsteht bis 2016 für rund 310 Millionen ein neues Stadtquartier - mit Mietwohnungen, einem Premiumhotel, Arztpraxen, Büros und vor allem Einkaufsläden. In der dreigeschossigen Tiefgarage sind rund 1400 Parkplätze eingeplant. Dieser Mix findet bundes- und europaweit Interesse bei Investoren und Maklern.

Wie geht es nach dem Ausstieg von Richard Engelhorn, der zusammen mit Heinz Scheidel angetreten war, ein für Mannheim einmaliges Projekt aus dem Boden zu stampfen, weiter? Befürchtungen, anstelle des ansprechenden Konzepts eines "offenen Stadtquartiers" könnte ein 08/15-Quartier mit austauschbaren Kettenläden entstehen, die in jeder Großstadt zu finden sind, geht um.

Ist dieses Projekt gut für die Stadt oder sprengt es den Rahmen der gut aufgestellten Einkaufsstadt Mannheim? Diese Frage treibt in diesen Wochen die Kommunalpolitiker, Einzelhändler, aber auch jene Mannheimer um, die an einer lebens- und liebenswerten Stadt interessiert sind. Denn noch immer ist die Frage des Centermanagements nicht geklärt.

Der Bauherr kennt die Bedenken: "An dem Konzept eines offenen Quartiers wird sich nichts ändern", wiederholt Scheidel. Und weiter: "Wir verspüren keinen Druck, wir eröffnen erst 2016 und ein Center Manager beginnt im Allgemeinen erst ein Jahr davor," versucht er Dampf aus dem Kessel zu nehmen. Derzeit führe man Gespräche mit mehreren Interessenten, auch nichtdeutschen. Aber die Entscheidung, wer das Management letztendlich übernimmt, sei völlig offen. Momentan konzentriere man sich vielmehr auf die Vermietung der Einzelhandelsflächen. Scheidel: "Das hat oberste Priorität."

Auch im Rathaus ist man nicht beunruhigt. Wirtschaftsdezernent Michael Grötsch: "Ich gehe davon aus, dass der Bauträger Diringer & Scheidel mit hohem Verantwortungsbewusstsein vorgeht, schließlich handelt es sich nicht nur um ein Einzelhandelsprojekt, sondern um ein ganzes Quartier." Gerade weil es die Menschen wieder in die Stadt zieht, legt man im Rathaus großen Wert auf eine attraktive Innenstadt mit einem guten Mix von Wohnen, Restaurants, Kultur und ärztlicher Versorgung. Unter dem Arbeitstitel "offenes Quartier" mit einem ganz besonderen Mix fand das Mammutprojekt daher große Zustimmung im Gemeinderat und Akzeptanz bei den etablierten Einzelhändlern.

"Ich glaube, dass wir einen Nutzungsmix schaffen, der sich für Mannheim richtig proportioniert darstellt", sagte Tobias Volckmann, Geschäftsführer des Bauträgers, dieser Tage in der "Mannheimer Runde" und betonte, dass man die Planken in ihrem Einzelhandelsangebot keineswegs wiederholen will. Volckmann: "Wir wollen die Planken nicht leer räumen." Noch etwas machte er deutlich: Aus der bisherigen 1b Lage der Fressgasse soll in den nächsten drei Jahren eine 1a Lage werden - so wie die attraktive Einlaufsmeile Planken, die Kunden aus Stuttgart, Frankfurt und Saarbrücken anzieht. "Ich glaube, dass wir einen Nutzungsmix schaffen, der sich für Mannheim richtig proportioniert darstellt", so Volckmann.

Anwohner und Einzelhandel in den umliegenden Quadraten mussten während der vergangenen Monate viel Lärm und Dreck erleiden. "Das war für alle Beteiligten keine einfache Zeit," blickt Josef Krah, Leiter des Fachbereichs Baurecht, auf die Wintermonate zurück. Bauunternehmen und Stadt versuchten daher in möglichst vielen Informationsveranstaltungen für das Projekt "Q6/Q7" um Verständnis zu werben. Ein am Samstag aufgestellter Aussichtscontainer lädt Besucher ein, sich selbst einen Eindruck von dem Baufortschritt zu machen.

Info: Die Aussichtsplattform ist von montags bis freitags von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 16 Uhr.