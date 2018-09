Von Hans Georg Frank

Im Heilbronner Korruptionsskandal haben die halbstaatlichen Heilbronner Salzwerke jetzt offiziell bestätigt, dass ihr Vorstandvorsitzender zu den 18 Tatverdächtigen gehört. "Die Ermittlungen beziehen sich auf dessen frühere Tätigkeit bei der ZEAG Energie AG und betreffen nicht die Zeit seiner Beschäftigung bei der Südwestdeutsche Salzwerke AG", heißt es in einer Pressemitteilung vom Wochenende. Darin wird auch Bezug genommen auf einen Bericht unserer Zeitung, wonach sich der Vorsitzende des Aufsichtsrates, der Staatssekretär im Finanz- und Wirtschaftsministerium Ingo Rust (SPD), am Freitag mit der Angelegenheit befasste.

Rust habe sich zusammen mit seinem Stellvertreter, dem Heilbronner Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach, über die gegen den Manager erhobenen Vorwürfe informiert. Bis zum Abschluss des Verfahrens gelte die Unschuldsvermutung, ließ Rust bekannt geben.

Der Vorstandssprecher - er ist erst seit August im Amt - habe sich Urlaub genommen, um sich mit den gegen ihn erhobenen Vorwürfen auseinandersetzen zu können und sich anwaltlich beraten zu lassen. Für eine Suspendierung sahen Rust und Himmelsbach zum jetzigen Zeitpunkt keine Veranlassung.

Offenbar wird bei den Salzwerken abgewartet, welche Schritte der frühere Arbeitgeber wegen des Tatverdachts unternimmt. Allem Anschein nach soll der 44-Jährige in drei Tranchen insgesamt 30 000 Euro von dem kroatischen Bauunternehmer Ante Z. aus Heilbronn-Kirchhausen erhalten haben, damit dieser an Aufträge für seine 50-Mitarbeiter-Firma kommen kann.

Sollte diese Summe stimmen, hätte der gut besoldete Manager den größten Anteil der "Gefälligkeiten" kassiert, deren Gesamtwert vom Chef der Heilbronner Staatsanwaltschaft, Frank Rebmann, mit rund 50 000 Euro angegeben worden ist.

Nach unbestätigten Berichten gingen bei den Ermittlungsbehörden mehrere telefonische Informationen auf weitere Bestechungen ein. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn in Zusammenarbeit mit der Landespolizeidirektion im Regierungspräsidium Stuttgart ein "Hinweistelefon" eingerichtet. Ab dem heutigen Montag können unter Tel.: 0711/9229-5000 "sachdienliche Hinweise" mitgeteilt werden. Die Anrufe könnten "auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden", heißt es in einer Mitteilung vom Wochenende. Der Anschluss sei bis einschließlich Mittwoch, 30. November, täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr erreichbar.

Unterdessen wächst in den Reihen der Heilbronner Polizeidirektion der Unmut über den Umgang mit den tatverdächtigen Kollegen. Zwar billigt kein einziger Beamter das mutmaßliche Fehlverhalten, doch wird die Aktion von Staatsanwaltschaft und Landespolizeidirektion immer häufiger als "überzogen" bezeichnet. Offenbar wird im Führungsbereich bereits über eine offizielle Beschwerde nachgedacht. Betroffen sind acht Polizisten, von denen wiederum vier vom Dienst suspendiert worden sind.

Wie am Wochenende zu erfahren war, hätte sich eine Großaktion gegen das am schwersten belastete Quartett erübrigt - die Streifenbeamten waren ohnedies auf dem Weg zu einem Treffen in der Polizeidirektion an der Karlsá †straße.

Andererseits wird bei der Stadtverwaltung Heilbronn davon ausgegangen, dass ohne die Verwicklung von Polizisten nicht so großes Aufheben um die angebliche Korruption gemacht worden wäre. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen - sie dauern immerhin bereits ein Jahr - gibt es im Rathaus keinen Grund für eine Suspendierung. Ein Schaden sei für die Stadt jedenfalls nicht entstanden, ließ Oberbürgermeister Himmelsbach verlauten.