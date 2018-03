Rhein-Neckar. (cab) Die Bahn-Pendler an der Bergstraße sind genervt. Die Strecke zwischen Bensheim und Weinheim ist dicht. Noch bis Ende Juni werden hier die Gleise ausgetauscht. Vielleicht stimmt die anschlusslosen Kunden milde, dass sie ab Dezember 2020 in Zügen der neuesten Generation fahren können. Dann sollen auf den Linien der S-Bahn Rhein-Neckar Triebwagen des Typs "Mireo" eingesetzt werden, die Siemens produziert. Dass teilte das Verkehrsministerium in Stuttgart gestern mit. Noch in diesem Jahr soll der Bau der Züge beginnen. Zudem will das Land die Nahverkehrsleistungen weiterhin an die DB Regio AG vergeben. Der Zuschlag gilt. Vorausgesetzt, keiner der beiden unterlegenen Bieter stellt bei der Vergabekammer einen Nachprüfungsantrag.

Verkehrsminister Winfried Hermann sagte gestern, dass sich die Fahrgäste in der Metropolregion auf die neuen Züge sowie auf einen "verbesserten Fahrplan mit konsequentem Halbstundentakt" nahezu auf allen Linien freuen dürften. Das wäre ein Fortschritt. Denn immer wieder sorgen Verspätungen für Ärger bei den Bahnkunden - gerade auch auf der Linie S 5 zwischen Heidelberg und Bad Rappenau.

Neben dieser Linie geht es bei der Vergabe auch um die Strecken zwischen Mannheim und Karlsruhe, Groß-Rohrheim und Mannheim, Mannheim und Baiersbronn sowie zwischen Wiesbaden, Mannheim und Bensheim, also die künftige S 6. Diese löst die bestehende RB-Linie ab, die im Stundentakt auch entlang der Bergstraße fährt. An der Ausschreibung waren neben dem Land Baden-Württemberg auch der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd sowie der Verkehrsverbund Rhein-Neckar für den hessischen Kreis Bergstraße beteiligt. Der Verkehrsvertrag soll bis 2034 gültig sein.

Der "Mireo" ist ein elektrisch betriebener Zug, der auch viel Platz für Rollstühle, Fahrräder und Kinderwagen haben soll. Wie viele Fahrgäste er transportieren kann, war nicht in Erfahrung zu bringen. Wohl aber, dass die Kunden über freien W-Lan-Zugang verfügen können und ein barrierefreier Ein- und Ausstieg an allen Bahnsteigen mit 76 Zentimetern Höhe möglich ist. Wo es noch nötig ist, werden die Halte bis dahin entsprechend umgebaut. Klimaanlage und Steckdosen sind in den Zügen Standard. Der "Mireo" soll bis zu 160 Stundenkilometer schnell sein.

Über seinen Bau und die Vergabe an die DB Regio AG freut sich auch die Landespolitik. Das Land werde künftig einen deutlich geringeren Zuschuss pro Zugkilometer leisten müssen, so der Weinheimer Abgeordnete, Uli Sckerl (Grüne). Sein CDU-Kollege, Georg Wacker, sah für den länderübergreifenden Schienenpersonennahverkehr eine ganz neue Qualität.