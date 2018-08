Rhein-Neckar. (sha/zg) Am vergangenen Sonntag sind die ersten Schwalben aus ihrem Winterquartier in die Rhein-Neckar-Region zurückgekehrt. Dies meldet Christiane Kranz vom NABU Bezirksverband Rhein-Neckar-Odenwald. "Sie teilten elegant die Luft und landeten schließlich schwatzend und zwitschernd auf dem nächsten Hausdach", hat sie beobachtet.

Seit Jahrhunderten leben die Schwalben mit dem Menschen zusammen. Die ursprünglichen Felsbrüter sind ihm in die Siedlungen gefolgt. Rauchschwalben haben sich auf Balken und Mauervorsprüngen in warmen Ställen eingenistet, Mehlschwalben bauen ihr kunstvolles Nest meist außen, an rauen Hauswänden, hoch unterm Dachvorsprung.

"Schwalben ernähren sich zum überwiegenden Teil von lästigen Plagegeistern wie Fliegen, Mücken, Schnaken und Blattläusen. Zahllose Insekten vertilgt eine Familie während der Jungenaufzucht", erklärt Kranz. Kein Wunder, dass die fleißigen Untermieter von jeher als Glücksbringer betrachtet wurden.

Doch die gravierenden Veränderungen in Städten und Dörfern setzen den Schwalben zu. Der Rauchschwalbe, die ihr Nest im Innern von Gebäuden baut, fehlt es zunehmend an offenen Ställen, Schuppen, Toreinfahrten und Hausfluren. Und an moderne, glatte Häuserfassaden kann die Mehlschwalbe ihr Nest nicht anheften. Lehm, das Baumaterial für die Nester, wird knapp, denn auf asphaltierten und betonierten Wegen, Plätzen und Höfen gibt es keine schlammigen Pfützen mehr.

Eindringlich mahnt Kranz, Rücksicht auf im oder am Haus brütende Vögel zu nehmen, auch wenn es manchmal lästig sei. "Gegen Vogelkot kann man ein Brettchen unterhalb des Nestes anbringen. Mit Umbau- und Renovierungsarbeiten, die Nester gefährden, muss man warten, bis die Nester verlassen sind und Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde halten."

Wer Schwalben weiter unterstützen will, der kann ihnen eine feuchte Lehmpfütze schaffen. Auch im Handel erhältliche fertige Nisthilfen werden gerne angenommen.

Zudem sind die Rechte der gefiederten Untermieter in Paragraf 44 des Bundesnaturschutzgesetzes klar geregelt. Danach dürfen Vogelnester nicht beschädigt oder zerstört werden, wenn sie einer besonders geschützten Art angehören. Und das trifft auf Schwalben zu.