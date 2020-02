Von P. Wiest, Th. Wilken und A. Sturm

Rhein-Neckar. "Wenn das Eis kommt, dann kommt es ganz schnell", hatte Jörg Huber, der Chef des Heidelberger Wasser- und Schifffahrtsamtes, gewarnt. Wie schnell es tatsächlich gehen kann, wenn der Neckar zufriert, wurde gestern klar: Immer mehr Eisschollen schwimmen auf dem Fluss, und eine geschlossene Eisdecke wird wohl nicht mehr abzuwenden sein.

So wurde der Obere Neckar ab Stuttgart-Hofen gestern bereits für die Schifffahrt gesperrt. Weiter flussabwärts gab es zwar noch Schiffsverkehr, "aber wie lange noch, das ist die Frage", so Jörg Huber gestern skeptisch.

Von der Rockenauer Schleuse bei Eberbach aus reichten die Eisschollen gestern Nachmittag bereits bis nach Zwingenberg, also eine Strecke von drei bis vier Kilometer. Und die Schicht wurde im Stundentakt immer zusammenhängender: "Zehn Zentimeter sind die Schollen schon dick", so Jörg Huber, der in den Bereich zwischen Rockenau und Hirschhorn drei Boote zum Eisbrechen geordert hatte - die allerdings mit Einbrechen der Dunkelheit die Arbeit einstellen mussten.

Trotzdem will man auch heute noch versuchen, die Fahrrinne für den Schiffsverkehr so lange wie möglich offenzuhalten. Dies nicht zuletzt auch, so Huber, weil die Transportschiffe mit Kohle zum Kraftwerk Heilbronn durchkommen sollen. Die Anlieferung des Brennmaterials per Bahn ist dort nämlich ebenfalls derzeit ausgesprochen problematisch, wie zu erfahren war: Das Ausladen ist schwierig, weil die Kohle in den Waggons festgefroren ist.

An den Neckarschleusen wird stündlich eine sogenannte "Blindschleusung" durchgeführt, damit das Wasser in Bewegung bleibt und die Tore nicht zufrieren. Der Itterstausee im Tal oberhalb von Eberbach ist bereits zur Hälfte "dicht"; nur am Itter-Zufluss gibt es noch keine zusammenhängende Eisschicht.

Eisige Zeiten erleben derzeit auch die Ladenburger. Spaziergänger am Neckar wundern sich über erste Eisplatten, die aus Heidelberg zur Neckarmündung nach Mannheim getrieben werden. Der Fährbetrieb von Ladenburg nach Edingen-Neckarhausen ist bereits eingestellt, denn der Uferbereich der beiden Gemeinden ist schon mit einer Eisschicht überzogen.

Die Zahl der Notfalleinsätze hat sich für den Ladenburger Bauhof stark vermehrt, berichtete Bauhofleiter Harald Kramer. Zugefrorene Wasserleitungen und auch geborstene Wasseruhren seien derzeit an der Tagesordnung.