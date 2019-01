Mannheim/Heidelberg/Schwetzingen. (dpa) Mehrere Festnahmeaktionen gegen Rauschgifthändler führte das Polizeipräsidium Mannheim am frühen Dienstag- und Donnerstagmorgen durch. Dabei wurden 21 Wohnobjekte in Mannheim, Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis und weiteren Städten in Baden-Württemberg durchsucht. Im Hotel Atlanta in Schwetzingen wurden zwei Personen festgenommen. Insgesamt wurden 41 Personen verhaftet. Es gab 50 Durchsuchungen. 11 Tatverdächtige waren bereits vor den Aktionen verhaftet worden. Bei den Durchsuchungen am Dienstag und Donnerstag wurde jeweils 16 und 6 weitere Haftbefehle vollstreckt. Die Tatverdächtigen kamen zunächst in die Justizvollzugsanstalt Mannheim.

Die Aktion galt 107 Verdächtigen, die in der Mannheimer Innenstadt, der Neckarstadt und auf der Neckarwiese mit Betäubungsmitteln gehandelt haben sollen. Die Ermittlungen der Polizei liefen seit Februar. Die Tatverdächtigen stammen aus Gambia, Tunesien, Algerien, Albanien, Polen und Deutschland. Bei den Durchsuchungen wurden kleinere Mengen Rauschgift gefunden.

An der Großrazzia waren mehr als 300 Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim, des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des Polizeipräsidiums "Einsatz" beteiligt.

Zu einem Zwischenfall kam es am Dienstagmorgen in Hemsbach: Dabei war ein 33-jähriger Mann, der nicht im Zusammenhang mit den Ermittlungen stand, nach einem Sprung aus dem Fenster acht Meter in die Tiefe gestürzt. Polizeibeamte hatten noch versucht, den Mann aufzuhalten, konnten den Sprung aber nicht mehr verhindern. Der 33-Jährige kam mit mehreren gravierenden Knochenbrüchen in ein Krankenhaus. Die Hintergründe des Fenstersprungs sind noch unklar.

Laut Polizei sind weitere Aktionen gegen den zunehmenden Rauschgifthandel in Mannheim geplant. Personen, die beim Drogenkonsum oder -verkauf festgestellt werden, müssten mit Platzverweisen und einem dreimonatigen Aufenthaltsverbot für die Neckarwiese, den alten Meßplatz sowie Teile der westlichen und östlichen Unterstadt rechnen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.