Von Alexander Albrecht

Mannheim/Ludwigshafen. Ein heute 68-jähriger Mann aus Ludwigshafen hat sich 2009 in der Orthopädie des Mannheimer Uniklinikums ein neues Kniegelenk einsetzen lassen. Nach dem problemlosen Eingriff folgte der Schock: Er hatte sich mit dem MRSE infiziert, das ist ein multiresistenter Keim aus der Gruppe der Staphylokokken. Daran konnte auch eine Revisions-OP im Jahr 2010 nichts ändern, bei der das Ersatzgelenk durch eine mit Antibiotika angereicherte Interimsprothese ersetzt wurde. Die Folgen waren dramatisch. Der Mann ist nach Angaben seiner Speyerer Anwältin Monika Mayer-Lang zu 100 Prozent gehbehindert.

Einige Jahre ertrug der 68-Jährige sein Schicksal. Dann las er im vergangenen Jahr von dem um sich greifenden Hygieneskandal im Uniklinikum. Seine Anwältin klagte gegen das Krankenhaus und fordert Schmerzensgeld in Höhe von 50.000 Euro. Der 68-Jährige wirft dem Orthopädiechef vor, auf eine massive Entzündung nach der Knie-OP 2009 medizinisch unzureichend reagiert zu haben. Gestern begann vor dem Mannheimer Landgericht der Zivilprozess. Der Kläger selbst erschien nicht. Der Mann sei von den Geschehnissen so stark traumatisiert, dass er sich den ersten Prozesstermin nicht zumuten wollte, sagte die Anwältin.

Bislang mussten in Fällen dieser Art stets die Patienten eine Schuld des Krankenhauses nachweisen. "Mein Mandant will diese Beweislast nun umkehren", sagte Mayer-Lang der RNZ. Schließt sich das Gericht dieser Auffassung an, muss die Klinik ihrerseits darlegen, dass sie die Hygienerichtlinien eingehalten und sich der Kläger den Keim nicht als Folge der Operation eingefangen hat. "Die Kammer hat noch nicht darüber befunden", so Mayer-Lang. Möglicherweise können sich zuvor aber auch die Anwälte des Klägers und der Klinik einigen. Beide Seiten hätten grundsätzlich Bereitschaft zu einem Vergleich signalisiert, ergänzte die Vertreterin des 68-Jährigen. "Das heißt aber nicht, dass es auch dazu kommt."

Mayer-Lang betonte, dass sie weder behaupten noch beweisen könne, dass die Klinik die Schuld trägt an der schweren Gehbehinderung. Die Infektion sei "mutmaßlich" auf Hygienenmängel im OP-Bereich der Orthopädie zurückzuführen. Das Gericht wird dazu eventuell Gutachten einholen. Eine frühere Stellungnahme der Schiedsstelle der Ärztekammer kommt zu dem Schluss, dass nicht Hygienemängel die Infektion versursacht haben. Die Richter werden aber auch auf die strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim blicken.

Die RNZ berichtete mehrfach von Anzeigen, die bei der Anklagebehörde eingegangen sind. Ein Fall betraf ebenfalls die Orthopädie im Mannheimer Klinikum. Ein Heidelberger Mediziner erstattete Anzeige gegen "unbekannte Mitarbeiter" des Krankenhauses. Als behandelnder Arzt hatte er im September 2013 zwei Patienten mit jeweils gerissenem Kreuzband, beide Leistungssportler, in die orthopädische Unfallchirurgie eingewiesen.

Die Operationen verliefen ohne Komplikationen, doch dann entzündete sich bei beiden Patienten das Knie. Die Ursache: Staphylokokken, die nach Ansicht des Heidelberger Arztes über verschmutztes OP-Besteck übertragen worden waren. Auch der 68-Jährige hat mittlerweile Strafanzeige erstattet.

Klinik-Geschäftsführer Frederik Wenz sagte nach Bekanntwerden des Hygieneskandals in dem Mannheimer Krankenhaus, bei rund 70.000 stationären Patienten im Jahr gebe es "nur" vier bis sechs Verdachtsfälle für haftungsrelevante Infektionen. Die Staatsanwaltschaft geht einem Anfangsverdacht gegen sechs Klinikmitarbeiter nach. Konkret prüft die Behörde, ob die Angestellten aus den Bereichen der Logistik und Verwaltung gegen Vorschriften verstoßen haben. Es seien aber keine behandelnden Ärzte darunter, so ein Sprecher.