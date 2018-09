Schnell vor Ort war die Polizei, als ein Kioskbesitzer in der Neckarstadt am Montagabend erstochen wurde. F: Priebe

Von Alexander Albrecht und Julie Dutkowski

Mannheim. "Früher hätte ich mich nachts um drei an keiner Stelle der Stadt unsicher gefühlt", sagt Peter Kurz. Doch nun ist der Mannheimer Oberbürgermeister ins Grübeln gekommen, wie er gestern bei einem Pressegespräch einräumt. "Und das kann einen natürlich nicht zufriedenstellen." Die Messerstecherei nahe des Marktplatzes und der Tod eines libanesischen Kioskbesitzers in der Neckarstadt-West innerhalb weniger Tage, dazu die großen Verbrechen im Vorjahr und 2013 - all das geht auch an Kurz nicht spurlos vorbei. Und nicht nur an ihm. Die Kriminalfälle und die immer brutaler vorgehenden Täter treffen die Stadt ins Mark.

Kurz will zwar nicht von "No-go-Areas" oder Angsträumen sprechen. Doch er weiß: "Wenn sich die Mannheimer nicht mehr sicher fühlen, dann fühlen sie sich auch nicht wohl. Das muss man ganz klar so sehen." Was will der OB tun? Kurz hält sich an ein Gebet, das vermutlich der US-amerikanische Theologe Reinhold Niebuhr verfasst hat, und das da lautet: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann.

Schon nach dem Mord an der litauischen Austauschstudentin Gabriele Z. im Oktober 2013 in einer finsteren Ecke nahe des Stadtteils Jungbusch und der Vergewaltigung einer jungen Frau wenige Wochen später war das subjektive Sicherheitsempfinden der Mannheimer empfindlich gestört. "Wir haben dagegen etwas unternommen: die Wege einsichtbarer gemacht, die Beleuchtung verbessert und eine Nachtbuslinie eingeführt", sagt Kurz. Und die Stadt tue auch viel, um das Miteinander der Menschen in den Vielvölkervierteln Neckarstadt-West und Jungbusch mit zahlreichen Integrationsprojekten zu fördern. Auch die Polizeipräsenz wurde verstärkt.

Doch könne man "bestimmten Dingen" präventiv kaum entgegenwirken. Die Messerstecherei lieferten sich zwei rivalisierende Gruppen aus der Pfalz und dem Großraum Frankfurt; der junge Mann, der bei der Massenschlägerei im Jungbusch mit einer scharfen Waffe in Richtung von Passanten schoss, wohnte in Ludwigshafen, ebenso der 21-Jährige, der direkt vor einem Polizeirevier einen fast Gleichaltrigen erstach. In diesen Fällen wurde die Gewalt nach Mannheim hineingetragen. Hier mache sich der Charakter einer Großstadt bemerkbar, so Kurz. Gefordert sei hier die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen.

Das gilt auch für die Polizei, die der OB als starken Partner bezeichnet und der er das Kompliment macht, alle großen Verbrechen in letzter Zeit mit Ausnahme des Doppelmords in Kirschgartshausen im Mai 2013 aufgeklärt zu haben. Imponiert hat Kurz zudem, wie schnell fast 20 Streifenwagen kurz nach der Tötung des Kioskbesitzers am Tatort waren.

Der SPD-Politiker fragt sich jedoch, "was wir dazu beitragen können, um das zu verhindern". Fakt ist, dass in allen bedeutenden Fällen ausschließlich Migranten eine Rolle spielten, ob als Täter oder Opfer. "Wir bringen Menschen unterschiedlicher Herkunft Akzeptanz und Respekt entgegen, wir fordern von ihnen aber gleichermaßen, sich an die Regeln zu halten", sagt Kurz. Auch das sei ein Beitrag zur Prävention. Energisch wehrt er sich dagegen, eine Multikultistrategie zu fahren. Alle Migranten würde man ohnehin nicht erreichen, gesteht Kurz. "Es gibt auch solche, die tatsächlich in getrennten Welten leben."