Die Polizei bittet um Hilfe: Wem ist am 30.12.2015 oder den Tagen davor am Neckarufer, in Höhe der Bonadiesstraße, eine weibliche Person aufgefallen, die die abgebildete Mütze trug? Foto: Polizei

Mannheim. (pol/eka) Die blutverschmierte Mütze sowie Blutlachen am Neckarufer geben der Polizei seit Wochen Rätsel auf. Doch nun wurde die Leiche einer 31-jährigen Frau in Südhessen aufgefunden und die DNA ist identisch mit den Blutspuren am Neckarufer, wie eine Obduktion ergab. Durch die Wasserschutzpolizei Hessen wurde am 24. Januar im Bereich Südhessen die Leiche im Rhein treibend festgestellt. Aufgrund der Verletzungsmuster der Frau geht die Polizei von einem Kapitalverbrechen aus.

Am 30.12.2015 wurden gegen 12 Uhr an der Böschung des Neckarufers entlang der Inselstraße eine blutverschmierte Mütze sowie weitere Blutspuren festgestellt. Sofort eingeleitete intensive Suchmaßnahmen mit starken Polizeikräften, Polizeitauchern und Personensuchhunden erbrachten ebenso wie auch ein Zeugenaufruf bislang keine Hinweise auf die Ursache der Blutspur und die Herkunft der Mütze.

Zur Aufklärung der Tat hat das Polizeipräsidium Mannheim umgehend eine 40-köpfige Sonderkommission beim Kriminalkommissariat Mannheim eingerichtet, die bereits mit Hochdruck erste Ermittlungen aufgenommen hat. Dabei bittet die SOKO "Basalt" um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wem ist am 30. Dezember 2015 oder den Tagen davor am Neckarufer, in Höhe der Bonadiesstraße, eine weibliche Person aufgefallen, die die abgebildete Mütze trug?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621/174-2500 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.