Von Stefan Kern

Ketsch. Nach der Aufregung rund um den Bürgerentscheid und dem klaren Nein zu einem Gebäude auf dem Marktplatz kehrte im Ketscher Gemeinderat schnell wieder Gelassenheit und Normalität ein. Nur kurz erläuterte Bürgermeister Jürgen Kappenstein die Folgen des Plebiszits. Eine klare Mehrheit der Bürger hatte am Sonntag Beschlüsse des Gemeinderats für das Gebäude gekippt. Die Entscheidung sei nicht im Sinne der Verwaltung gewesen, gestand der Bürgermeister. Aber so sei eben die Demokratie, und nun würden Alternativen geprüft, sagte Kappenstein.

Ohne größere Diskussion und Misstöne beschloss der Gemeinderat anschließend ein Verkehrsentwicklungskonzept. Dahinter verbirgt sich ein ganzes Maßnahmenbündel, um den Verkehr in der Gemeinde sicherer und ruhiger zu machen. Schon auf dem Weg sind dabei die Arbeiten rund um die "alla hopp!"- Anlage.

Alle weiteren Schritte hinsichtlich des Ausbaus der Wegestruktur für Fahrräder, mehr Stellplätze, Querungshilfen und viele weitere Vorhaben wurden ohne zeitliche Vorgaben und Gewichtung einstimmig als sinnvoll beschlossen. Sprich: Die Maßnahmen werden nach Dringlichkeit und Kassenlage umgesetzt.

Einigkeit bestand im Gremium darüber, die Anträge für ein Lkw-Durchfahrtsverbot in Ketsch und einen zusätzlichen Anschluss an die L 55 im Osten zeitnah zu stellen. Ohne jede Diskussion wurde die Auftragsvergabe für die technischen Ausbauwerke im Rahmen des Umbaus der Neurottschule in eine Gemeinschaftsschule in Höhe von 54.000 Euro beschlossen.

Das Planungsbüro "PBS Schlichting und Kreisel" aus Schwetzingen kümmert sich um die Installation der Elektrotechnik, die Sanitär- und Heizungstechnik sowie Teile der Laborausstattung für die naturwissenschaftlichen Räume. Bei einer Gegenstimme stimmte der Gemeinderat danach dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Neurott" zu.

Die ursprünglichen Pläne stammen aus den 60er- und 70er-Jahren und entsprächen nicht mehr den heutigen Anforderungen, sagte Kappenstein. Mit dem Beschluss soll auch einem Kindergarten der Weg geebnet werden. Wobei die Ratsmitglieder darauf pochten, dass hier noch zahlreiche Detailplanungen von Nöten seien.

Einstimmig vertagt wurde die Entscheidung über die Verwendung des gemeindeeigenen Anwesens in der Schwetzinger Straße 19. Es war für die Unterbringung von Asylbewerbern vorgesehen. Angesichts der deutlich zurückgehenden Zahlen von Flüchtlingen scheint sich dieser "Verwendungszweck" zu erübrigen. Schwerer wiegt aus Sicht der Verwaltung, dass das Haus in einem desolaten Zustand sei und sich eine Sanierung kaum noch lohne. In Betracht wurde daher ein Abriss gezogen.

Die frei werdende Fläche hätte dann vor allem zur Entspannung der Parkplatzsituation dienen können. Der Rat entschied jedoch, noch etwas abzuwarten. Möglicherweise stiegen die Flüchtlingszahlen ja wieder, und dann werde das Anwesen doch noch gebraucht. Einstimmig genehmigte der Gemeinderat dem DRK-Ortsverein einen Zuschuss von 30 Prozent (knapp 9500 Euro) zum Kauf eines neuen Mannschafts- und Materialwagens. Als sehr erfreulich wertete Kappenstein die Verlegung von Stolpersteinen vor den Häusern in der Hockenheimerstraße 16 und Hebelstraße 48.