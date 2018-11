Von Christine Cornelius

Haßmersheim. Bei seinen Hausbesuchen im Bürgermeister-Wahlkampf zog Michael Salomo ganz selbstverständlich seine Schuhe aus. Keine Masche, er sei nun einmal so erzogen, sagt der 25-Jährige, der mit 16 in die SPD eintrat. Seine wohlerzogene, verlässliche und offene Art kommt an bei den Haßmersheimern im Neckar-Odenwald-Kreis.

Am 13. Januar ist Salomos erster Arbeitstag als jüngster Bürgermeister Deutschlands. Bei der Wahl am 27. Oktober war er gerade alt genug - die Gemeindeordnung schreibt für das Amt ein Mindestalter von 25 Jahren vor: Das hatte er erst im September erreicht. Bürgermeister - dieser Beruf sei ihm eigentlich nie in den Sinn gekommen, erzählt der gelernte Regierungssekretär. Bis zu einem Neujahrsempfang. Dort ermutigte ihn ein früherer Stuttgarter Verwaltungsbürgermeister zu dem Schritt.

Er habe schnell gemerkt: "Es ist eigentlich die interessanteste Stelle in der Politik. Als Bürgermeister ist man wirklich die Instanz, die an den Leuten dran ist." Doch wo? Mehrere Gemeinden kamen infrage. Salomo sichtete Akten, wälzte Gemeinderatsprotokolle und Haushaltspläne und schaute sich vor Ort um - die Wahl fiel auf Haßmersheim mit knapp 5000 Einwohnern. "Hier lässt sich am meisten bewegen", sagt der 25-Jährige. Jugendarbeit stärken, mehr Pflegemöglichkeiten für Ältere schaffen, der Jungpolitiker fühlt sich allen Generationen verpflichtet.

Auch Hochzeiten am Samstag will er in Haßmersheim ermöglichen - bislang gehe das nur in Ausnahmefällen. Die Gemeinde möchte er außerdem touristisch aufwerten. Da sei viel mehr drin - und als jüngster Bürgermeister Deutschlands könne er das Seinige dazu beitragen, die Bekanntheit Haßmersheims zu steigern.

"Es ist wichtig, dass man alle mit ins Boot holt." Daran habe er sich auch im Wahlkampf gehalten. "Ich kannte ja keinen und habe mich einfach dazugesetzt." Selbstbewusstsein und Offenheit - mit seinen Stärken habe er bei den Wählern gepunktet. Daher kam es für ihn auch nicht infrage, seine Homosexualität zu verheimlichen: In der Wahlkampfbroschüre schreibt er ganz selbstverständlich von seinem Lebenspartner, mit dem er zusammenwohnt. "Das gehört zu mir - wenn sie mich hier wollen, müssen sie mich so nehmen, wie ich bin."

Die Landes-SPD schwärmt von dem jungen Politiker, der in seiner Freizeit gern Beziehungsratgeber liest, Gitarre und Klavier spielt. "Es ist ein klasse Signal, dass junge Menschen in der SPD kommunale Verantwortung übernehmen und Erfolg haben", erklärte der SPD-Landesvorsitzende Nils Schmid nach der Wahl. Dem Deutschen Städte- und Gemeindebund ist kein jüngerer Bürgermeister im Bundesgebiet bekannt.

Salomo setzte sich mit 54 Prozent der Stimmen gegen seinen langjährigen Amtsvorgänger Marcus Dietrich (parteilos) durch. Dieser will sich zu dem Erfolg des 25-Jährigen nach dem Wahltag nicht mehr äußern: "Ich habe schon eine entsprechende Rede gehalten." Das Verhältnis wirkt frostig. Sein baldiges Dienstzimmer habe er erst einmal gesehen, sagt Salomo.

Der künftige Bürgermeister ist aufgewachsen in Leutkirch im Allgäu. Schon mit 16 Jahren zieht er von zu Hause aus und beginnt beim Bundesverwaltungsamt eine Ausbildung zum Regierungssekretär. Später bearbeitet er beim Verfassungsschutz in Stuttgart Einbürgerungsverfahren. Zuletzt bekämpft er als Zollbeamter bei der Bundesfinanzverwaltung illegale Beschäftigung. Über den Wahlabend sagt Michael Salomo: "Ich glaube, so aufgeregt war ich in meinem Leben noch nie."

Später darf es gern mehr sein: Ihn reizen auch Landes- und Bundespolitik. Aber erstmal will er Haßmersheim voranbringen. Er hat ja noch Zeit.