Hemsbach. (wit) Es war das "wirklich ganz große Programm", wie es Polizeisprecher Harald Kurzer am Mittwoch Abend gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung nannte. Und auch wenn - glücklicherweise – am Ende das Ergebnis der Suchaktion negativ war: "Die beiden Mädchen, die uns alarmiert haben", so Kurzer, "haben absolut richtig gehandelt."

Kurz nach 15.30 Uhr hatten sich eine 15-Jährige und eine 17-Jährige bei der Polizei gemeldet, die beim Spaziergang entlang eines Weihers in den Hemsbacher "Rohrwiesen", wie das Gebiet heißt, Hilferufe gehört hatten. Nicht zuletzt weil die "Rohrwiesen" teilweise auch stark sumpfig sind, orderte die Polizei ein großes Aufgebot an Rettungskräften dorthin: Neben Streifen-Beamten je ein Team der Berufsfeuerwehren aus Heidelberg und aus Mannheim; dazu die örtlichen Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Hemsbach; zusätzlich neun Taucher; die DLRG-Hundestaffeln aus Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis – und auch noch zwei Hubschrauber mit Wärmebild-Kameras.

Bis zum Einbruch der Dunkelheit wurde dann am Abend das gesamte Areal von den Rettungskräften abgesucht. Taucher wateten durch den Tümpel in den Rohrwiesen, in dem das Wasser brusthoch steht und teilweise noch gefroren ist; die anderen Einsatzkräfte suchten die komplette Umgebung ab – ohne irgend eine Spur. Auch die Hubschrauber-Flüge brachten kein Ergebnis, so dass man davon ausgehen könne, dass kein Unglück geschehen sei, wie Harald Kurzer sagte. Der Polizei- und Rettungskräfte-Einsatz sei indes trotzdem absolut notwendig und richtig gewesen: "Die Wahrscheinlichkeit, dass irgend jemand in eine ernst zu nehmende Notlage geraten war, war ziemlich hoch."