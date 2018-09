Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Das ist aber auch eine komische Frage. Wer weiß denn so was? Am gestrigen Freitag hat Hugo Egon Balder in seiner nicht ganz ernst gemeinten Rateshow "Genial daneben" (ab Minute 36) sein Rateteam mit einer schwierigen Frage konfrontiert. Ein Zuschauer aus Mannheim kam auf die Idee.

Und die Frage lautet: "Warum sind die Nutzer eines öffentlichen Parkplatzes in Schwetzingen oftmals im ersten Moment verwundert". Bei dem einen oder anderen Schwetzinger wird es jetzt vermutlich schon klick gemacht haben.

Beim Rateteam im TV wird dagegen wild drauflos spekuliert. Von Linksverkehr ist da die Rede, von Rotlichtmilieu und absichtlich engen Frauenparkplätzen. Alles weit ab von der Wahrheit. Genial daneben halt.

Ratloses Rateteam bei "Genial daneben": Die Frage aus der Region blieb unbeantwortet. Foto: SAT.1/Willi Weber

Die Wahrheit geht so: Auf dem Alten Messplatz in Schwetzingen, einem gebührenpflichtigen Parkplatz mitten im Zentrum, sind zwei Parkplätze für Ufos reserviert, zwei weitere für Kühe und noch mal zwei für Vögel. Kühe suchen allerdings eher selten einen Parkplatz und auch die Grünen Männchen in ihren Ufos werden wohl kaum die passenden Münzen für den Parkautomaten haben.

Vögel indes werden sich nicht an den Schranken scheren, die dem Autofahrer ein Entkommen von dem Parkplatz ohne bezahltes Parkticket unmöglich machen.

Die Parkplätze sind mit Symbolen in quasi amtlichen Verkehrsschilder-Blau bemalt. Sie irritieren seit 2008 auswärtige Autofahrer. "Darf man sich da drauf stellen", überlegt so mancher. Weniger, weil er glaubt, dass ihm ein Ufo auf dem Autodach landet, sondern eher aus Rücksicht auf die Kunst. Denn um Kunst handelt es sich.

Aber wie um Himmels Willen sollten die Sat.1-Rater Hella von Sinnen oder auch Martin Rütter auf so etwas kommen. Man darf schließlich annehmen, dass die Kunstaktion von Jens Andres aus dem Jahr 2008 nicht bis zu den beteiligten Comedians vorgedrungen ist.

Alle fünf Jahre findet in Schwetzingen eine Kunstausstellung statt, die sich unter freiem Himmel abspielt. "Im Wege stehend" heißt die Kunstpräsentation und so irritierende Kunstwerke wie jene Schilder, die zum Küssen aufforderten oder den blauen "Himmelsentfeuchter" gehörten dazu. Irritierend und humorvoll wirkten die Ufo-Parkplätze und die Kuh-Parkplätze auf dem alten Messplatz.

"Was soll denn der Mist. Es gibt doch sowieso schon zu wenig Parkplätze", denkt so mancher. "Trouble makers" nennt der Künstler Jens Andres deshalb seine Arbeit. Kinder haben damals allerdings gleich reagiert und mit Pastellkreide einen weiteren Parkplatz bemalt. Auch blau mit weißer Banane.

Heute sind die Malereien eher in einem schlechten Zustand und müssten dringend farblich aufgefrischt werden. Damit Auswärtige wieder etwas zu grübeln haben.