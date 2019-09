Finkenbach. (hab) Ein kleines unbesiegtes Dorf - nein, nicht in Gallien, sondern im Odenwald - wird einmal im Jahr von Rockfans aus der gesamten Region überrannt. Dann ist das Dorf für zwei Tage fest in der Hand der Guru-Fans. Und die Bewohner sind noch nicht einmal böse deswegen. Vielmehr steuern sie selbst gebackenen Kuchen, Salate, Grünkernfrikadellen und Bratwürstchen bei. Das Finkenbach-Festival ist bekannt für seinen besonderen Charme. Es ist aber auch ein Wirtschaftsfaktor: Für den kleinen Lebensmittelladen, der nach der Veranstaltung oft komplett leer geräumt ist, für die Getränkehändler, die Bäcker und Metzger am Ort.

In diesem Jahr findet das Rock-Festival bereits zum 30. Mal statt. 1977 wurde es als Erweiterung des traditionellen Feuerwehrfestes ins Leben gerufen; von Anfang an dabei war die "Musik-Kommune", die damals oben am Berg wohnte. Schlagzeuger und Vollblutmusiker Mani Neumeier und seine Band Guru Guru heizten den Festbesuchern dann so ein, dass man beschloss, das Festival im nächsten Jahr zu wiederholen. Und so kam es, dass aus dem Feuerwehrfest bis heute 30 Finkenbach-Festivals wurden. Dass es nicht gar schon 35 sind, liegt daran, dass das Festival in den 1980er Jahren ein paar mal ausfiel.

Das Finkenbach-Festival findet in diesem Jahr am 17. und 18. August statt. Am 17. August wechseln sich ab 19 Uhr Bröselmaschine, Peter Pankas Jane, die Altrocker von Epitaph und die Ax Genrich Band auf der Bühne ab. Am 18. August wird gegen 21 Uhr Mani Neumeier mit seiner Oldie-Boygroup Guru Guru die Bühne betreten. Als Vorbands sind ab 15 Uhr Rufus Zuphall, Space Debris und die britische Band Man vorgesehen. Nach Guru Guru lassen Helmut Hattler und Vobravoid das Festival ausklingen.

Info: Karten im Vorverkauf bei allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung; www.guru-guru.com.