Von Gerhard Bühler

Ludwigshafen. Die Chemiestadt begründet eine neue Städtepartnerschaft mit Gaziantep in der Türkei. In seiner letzten Sitzung sprach sich der Stadtrat jetzt einstimmig für die Partnerschaft mit der südostanatolischen Großstadt aus. Seit der furchtbaren Brandkatastrophe in Ludwigshafen im Februar 2008 mit neun Todesopfern verbindet die Städte eine besondere Beziehung. Die Opferfamilien stammten alle aus Gaziantep.

So wurden auch die Brandopfer in ihre Heimat überführt und in Gaziantep unter großer Anteilnahme der Bevölkerung beerdigt. In Ludwigshafen sorgten damals Spekulationen über die Brandursache und einen möglichen fremdenfeindlichen Hintergrund für Unruhe. Diesbezügliche Aussagen türkischer Politiker führten zu Belastungen des deutsch-türkischen Verhältnisses. Erst nach Ausschluss einer vorsätzlichen Brandstiftung durch deutsche und türkische Experten glätteten sich die Wogen wieder. Zur Beruhigung trug auch der Besuch des Gazianteper Oberbürgermeisters Asim Güzelbey bei, der wenige Tage nach dem Unglück nach Ludwigshafen kam.

In der Chemiestadt leben rund 800 Einwanderer aus der türkischen Metropole. Im April 2009 reiste eine Ludwigshafener Delegation mit Oberbürgermeisterin Eva Lohse an der Spitze nach Gaziantep, um dort einen Freundschaftsvertrag zu unterzeichnen. Seit dieser Zeit entstand ein Freundeskreis, der sich um Schulpartnerschaften und den Austausch im Kulturbereich, von Sportvereinen und Jugendgruppen kümmert.

Als sechstgrößte Stadt der Türkei blickt Gaziantep auf eine 5000-jährige Geschichte zurück. In verkehrsgünstiger Lage ein Zentrum des Handels, verfügt die Provinzhauptstadt heute über Nahrungsmittel- und Textilindustrie sowie Handels-, Maschinenbau- und Energieversorgungsunternehmen.

Bei einem erneuten Besuch einer türkischen Delegation in Ludwigshafen äußerte OB Güzelbey nun den Wunsch nach einer offiziellen Partnerschaft, dem die deutsche Seite gern entsprach. Ziel ist es, durch Begegnungen vor allem zwischen der Jugend beider Städte eine neue Kultur des Miteinanders, der Toleranz und der Völkerverständigung entwickeln.