Von Klaus Welzel

Mannheim. Stolze 40 Millionen Euro investiert Dietmar Hopp (75) in sein neues Projekt "alla hopp!", das neben einem Bewegungsprogramm für Jung und Alt das Aufeinandertreffen der Generationen fördern will. Das Geld, das Hopps Stiftung investiert, nahm sie im vergangenen Jahr als Dividendensonderausschüttung seitens der SAP ein. Diese Ausschüttung erfolgte anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Walldorfer Software-Riesen.

Herr Hopp, was war zuerst da: Die Idee für "alla hopp!" oder einfach die 40 Millionen?

Ganz eindeutig die Idee. Das Projekt ist deutlich älter als die Dividendenausschüttung der SAP. Es ist gerade nicht so, dass wir überlegt haben, was machen wir mit dem vielen Geld. Da hätte es auch noch andere Ideen gegeben. Dennoch steckt hinter jedem Projekt der Gedanke: wovon lebt denn die Stiftung? Und insofern ist das Projekt auf indirekte Weise auch eine soziale Tat der SAP.

Hintergrund Die Dietmar-Hopp-Stiftung wurde 1995 mit dem Ziel ins Leben gerufen, gemeinnützige Projekte zu ermöglichen. Das Stiftungsvermögen besteht aus SAP-Aktien, die Dietmar Hopp aus privatem Besitz eingebracht hat. Seit ihrer Gründung hat die Stiftung rund 330 Millionen Euro ausgeschüttet. Gefördert werden gemeinnützige Projekte in den Bereichen Sport, Medizin, Soziales und [+] Lesen Sie mehr Die Dietmar-Hopp-Stiftung wurde 1995 mit dem Ziel ins Leben gerufen, gemeinnützige Projekte zu ermöglichen. Das Stiftungsvermögen besteht aus SAP-Aktien, die Dietmar Hopp aus privatem Besitz eingebracht hat. Seit ihrer Gründung hat die Stiftung rund 330 Millionen Euro ausgeschüttet. Gefördert werden gemeinnützige Projekte in den Bereichen Sport, Medizin, Soziales und Bildung. Zu den größten Aktionen vor "alla hopp!" gehörte "Mobil zum Spiel" (2009-2010). Damals erhielten die Jugendabteilungen von 52 Fußballvereinen mit vorbildlichem ehrenamtlichen Engagement jeweils einen kleinen Mannschaftsbus. Unter dem Slogan "Mädchen vor, noch ein Tor!" (2010-2011) wurden 54 Mädchenfußballmannschaften unter anderem mit Trikots ausgestattet. Mit der im Dezember endenden Aktion "Starke Weggefährten!" wird die Weiterbildung von Sterbebegleitern in 41 Hospizen finanziert. alb Info: www.dietmar-hopp-stiftung.de

[-] Weniger anzeigen

Sie betonen, dass Ihr Bewegungsprojekt auch soziale Ziele verfolgt. Welche sind das?

Ich sehe auch die Begegnung junger und alter Menschen als sozialen Aspekt, wobei man nicht vergessen darf, dass sich zum Beispiel beim Bewegungsparcours auch alte Menschen untereinander treffen. Ältere Menschen sind oft einsam und wir wollen helfen, die Altersdepression, die damit einhergehen kann, durch unser Projekt zu mildern.

Wie sollen die Älteren an die 18 Bewegungsanlagen gelockt werden - etwa durch Trainingsangebote?

Da werden ganz sicher lokal neue Ideen entstehen. An schönen Tagen wie heute könnte ich mir auch Buchlesungen an diesen Orten vorstellen.

Die Gestaltung des Programms obliegt der jeweiligen Gemeinde?

Zum einen das. Wir werden aber auch Ideen sammeln und diese weitergeben und aus dem Fundus neue Themen entwickeln. Wir sind dabei natürlich auf die Interaktivität aller Beteiligten angewiesen.

Ende 2013 läuft Ihr in der Region sehr positiv aufgenommenes Hospizprojekt "Starke Weggefährten" aus, mit dem Sie die Weiterbildung von Sterbebegleitern finanzierten. Gibt es hier Pläne einer Fortführung dieser Idee? Oder haben Sie völlig neue Pläne, wie den Hospizen geholfen werden kann?

Zu einem der festen Ziele der Dietmar-Hopp-Stiftung gehört der Plan, ein zentrales Hospiz zu errichten. In Wiesloch ist gerade eines errichtet worden und viele andere sind mit namhaften Geldbeträgen unterstützt worden. Und dieses Projekt "Starke Weggefährten" ist ein Ausbildungsprogramm, dass die Menschen, die andere am Ende des Lebens begleiten, sich für diese ebenso schwierige wie verantwortungsvolle Aufgabe qualifizieren können. Ob wir da noch einmal ein neues Programm auflegen, weiß ich nicht. Aber dem Hospizgedanken bleiben wir eng verbunden. Da gibt es auch andere Beiträge, wie jedes Jahr ein Golfturnier in St. Leon-Rot zugunsten der Hospize und vieles andere.