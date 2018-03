Von Peter Wiest

Heppenheim. Dass mit dem dem Olympiasieger im Gewichtheben Matthias Steiner eines der sportlichen Aushängeschilder der Region mit nach Heppenheim gekommen war zur Jahresversammlung des Vereins "Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar" (ZMRN), war natürlich kein Zufall - schon gar nicht wenige Wochen, bevor die Region das Internationale Deutsche Turnfest und damit eine überwiegend, aber nicht nur sportliche Großveranstaltung von bisher nicht gekanntem Ausmaß ausrichtet. So war denn auch der Sport eines der Hauptthemen an diesem Abend (siehe Bericht links), darüber hinaus aber auch Aufhänger für das, was diese Region noch alles vorhat und, um im Bild zu bleiben, noch stemmen will - und sicherlich auch stemmen wird.

"Es gewinnt, wer sich am meisten zutraut", zitierte denn auch ZMRN-Vorstandsvorsitzender Albrecht Hornbach den in Heidelberg lebenden Olympiasieger Steiner mit Blick auf die zentrale Botschaft des Abends: "Rhein-Neckar muss national und international zu einer Marke werden, damit auch künftig möglichst viele Fachkräfte und Investoren den Weg hierher finden". Bange muss bei diesem Vorhaben eigentlich niemandem sein, zumal man dabei bereits weit gekommen ist. Und dennoch: "Manchmal habe ich den Eindruck", so Hornbach, "uns ist gar nicht bewusst, was wir noch alles stemmen könnten, wenn wir unsere Kräfte bündelten".

Erklärtes Vorhaben ist dabei nach wie vor, "bis zum Jahr 2025 als eine der attraktivsten Regionen Europas bekannt und anerkannt zu werden", so Hornbach weiter. Geschafft werden soll dies unter anderem mit einem so genannten Markenkonzept, das helfen soll, die Region mit ihren Stärken im Wettbewerb der europäischen Standorte noch besser zu positionieren. Dieses Konzept basiert auf einer Markenanalyse, die im vergangenen Jahr durchgeführt wurde und besagt, dass die Rhein-Neckar-Region durchaus wahrgenommen wird als "starker Industriestandort, wo Menschen mit viel Kreativität und Bürgersinn leben", und dass sie darüber hinaus "für Freizeit, Genuss und Naturerlebnis steht".

Man könne also durchaus zufrieden sein mit der Qualität der Wahrnehmung, sagte Albrecht Hornbach. Das einzige Manko dabei: "Insgesamt wissen noch zu wenige von den Stärken unserer Region. Und das zu ändern, ist unsere zentrale Herausforderung".

Deshalb brauche es eine "Allianz starker Partner", so der Vorstandsvorsitzende. Und genau dafür biete sein Verein die richtige Plattform: "Für den vertrauensvollen und fruchtbaren Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung".

Neu im 16-köpfigen Vereinsvorstand, der sich aus Persönlichkeiten aus all diesen Bereichen zusammensetzt, sind ab sofort die Landrätin des Kreises Südliche Weinstraße, Theresia Riedmaier, und Thomas Töpfer, Vorstandsmitglied bei Bilfinger. Ausgeschieden aus dem Gremium ist der ehemalige Heidelberger Druckmaschinen-Chef Bernhard Schreier, der den Vorsitz im ZMRN-Kuratorium übernimmt.

Der "MRN-Award", mit dem der Verein Persönlichkeiten ehrt, deren Engagement der Region in besonderer Weise dient, geht in diesem Jahr an den langjährigen Geschäftsführer des Mannheimer Rosengartens, Michel Maugé. Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Eva Lohse bezeichnete ihn in der Laudatio als "echten Metropolitaner", der schon immer über den Stadtrand Mannheims hinaus geblickt habe.