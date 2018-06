Von Michael Endres

Heilbronn. Der Startschuss für den Ersatz der längsten Brücke Baden-Württembergs ist gefallen: In Neckarsulm wird jetzt im Zuge der Autobahn A 6 ein gründungsfähiges Fundament hergestellt, auf der dann ab 2017 ein Pfeilerpaar des neuen Neckartalübergangs errichtet werden soll. Die Arbeiten finden unmittelbar neben der vorhandenen Autobahnbrücke statt. Der Bund investiert in diese Vorabmaßnahme rund drei Millionen Euro, wie es in der Mitteilung des Regierungspräsidiums heißt.

Allerdings birgt das Vorhaben größere Risiken: Im Untergrund besteht unter anderem konkreter Verdacht auf Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg. Deshalb ist die ursprünglich vorgesehene Pfahlgründung nicht möglich.

Ab 1. Januar 2017 geht die A 6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg als ÖPP-Projekt (öffentlich-private Partnerschaft) an ein Firmenkonsortium über, das die Strecke sechsstreifig ausbaut und dann 30 Jahre lang betreibt.

Um den äußerst engen Zeitfahrplan für den Neubau des Neckartalüberganges nicht zu gefährden - bis zum Beginn der Bundesgartenschau in Heilbronn im April 2019 soll der erste Überbau mit sechs Fahrstreifen befahrbar sein - wurde die schwierige Gründung für das erste Pfeilerpaar vorgezogen.

Hintergrund für den ganzen Aufwand ist der marode Zustand des längsten Brückenbauwerks im Land. Die hohe Verkehrsbelastung und vor allem der Schwerverkehr hat dem 1350 Meter langen und 30 Meter breitem Bauwerk derart zugesetzt, dass die Brücke nicht mehr repariert werden kann - die 1968 fertiggestellte Brücke muss komplett erneuert werden.

Die Kostenschätzungen liegen aktuell zwischen 150 und 175 Millionen Euro - mit Luft nach oben. Das Verkehrsministerium hat für den Neubau bereits grünes Licht gegeben. Der Brückenbau soll, ebenso wie Ausbauabschnitte der Autobahn, im ÖPP-Finanzierungsmodell untergebracht werden.

Wegen der starken Belastung der Brücke weisen die vier Einzelbauwerke erhebliche bauart- und altersbedingte Schäden auf. Diese mussten in den letzten Jahren immer wieder umfangreich und darüber hinaus auch kostenintensiv behoben werden.

Im Oktober 2013 wurde aufgrund von Ermüdungsrissen in den Schweißnähten die vorhandene Fahrstreifenzahl von drei auf zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung reduziert, um die geschädigten Bereiche zu entlasten. Die 1350 Meter lange Neckartalbrücke, die auf Heilbronner und Neckarsulmer Gemarkung steht, wurde in den Jahren 1965 bis 1967 erbaut. Eine Sanierung zwischen 2003 und 2005 für 17 Millionen Euro brachte nicht viel. Zunehmende Verkehrsbelastung, mit dem Ausbau auf sechs Fahrstreifen schließlich, gaben dem Bauwerk den Rest, so dass es nun ersetzt werden muss.

Die Autobahn A 6 gehört zur West-Ost-Magistrale Paris - Prag. Über die Brücke rollen täglich weit über 115.000 Fahrzeuge. Ursprünglich gingen die Verkehrsplaner in den 1960er Jahren von einer Maximalbelastung von 60.000 Fahrzeugen aus. Damals hörte - nicht zuletzt wegen der Grenze zu Ostdeutschland - die A 6 hinter dem Weinsberger Kreuz auf. Aktueller Wermutstropfen: Bis September dauern auf der A 6 im Weinsberger Kreuz die Belagsarbeiten an, der so genannte "Flüsterasphalt" muss komplett erneuert werden. Die Großbaustelle hat bereits für kilometerlange Staus zwischen Sinsheim und dem Kreuz gesorgt - und das täglich.

Die Bauarbeiten gerade jetzt in der Urlaubszeit haben ihren Grund: Der offenporige Asphalt ist besonders empfindlich, was die Witterung angeht, und muss in trockener Jahreszeit eingebaut werden. Der Bund investiert rund 4,3 Millionen Euro für die Arbeiten.