Von Gaby Booth

Mannheim. Was passiert auf den 510 Hektar, wenn in den kommenden drei Jahren eine nach der anderen Kaserne von den Amerikanern geräumt wird? Der Gemeinderat befasste sich am Dienstag in einer über zweistündigen Generaldebatte mit dem gerade veröffentlichten "Weißbuch", in dem die über 1000 Ideen der Bürger dokumentiert sind sowie mit den Eckdaten der Stadtentwicklung. Letztere wurden mit kleinen Korrekturen aber mit großer Mehrheit beschlossen. Die Korrekturen betonen den Wunsch nach mehr Gewerbeflächen und Erweiterungsmöglichkeiten für Wirtschaftsunternehmen, bereits ansässige und ansiedlungswillige.

Entlang dieser Eckpunkte oder Leitlinien wird sich der Konversionsprozess - sprich: Die Umwandlung der Militärflächen auf Mannheimer Stadtgebiet - in den kommenden Jahren abspielen, wird der Gemeinderat sein Planungsrecht ausüben. "Damit bekommen potenzielle Investoren und die Partner in Land, Bund und der Europäischen Union ein großes Stück Planungssicherheit", hob Oberbürgermeister Peter Kurz hervor.

Auch wenn die Planungen darüber, was auf den Kasernenarealen in den kommenden Jahren entstehen soll, im Detail noch lange nicht feststehen ("das wird zwei, bis drei Jahre dauern", so Baudezernent Lothar Quast), gelten die Eckpunkte nach der gestrigen Gemeinderatssitzung als Struktur für einen überaus komplexen Gestaltungsprozess.

> Frei- und Gestaltungsräume: Im Vordergrund stehen - so ist auch der vielfältige Wunsch der Bürger nach den Anhörungen zu verstehen - möglichst viele Freiräume. Der Wunsch nach neuer Siedlungsfläche wird dem untergeordnet, so ein zentraler Punkt des "Weißbuchs". Dazu gehört auch die Entwicklung einer Ingenieur- und Campusmeile mit Platz für Gewerbe und Wohnungen auf einer mehr oder weniger zusammenhängenden Linie zwischen dem Gelände des Universitätsklinikums Richtung Käfertal/Vogelstang entlang der B 38.

> Bundesgartenschau 2023: Am weitesten gediehen sind in diesem Zusammenhang die Planungen für eine Bundesgartenschau im Jahr 2023 (siehe Grafik unten). Ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss liegt seit Dezember vor, die Bundesgartenschau-Gesellschaft hat den Termin bereits gesetzt, bis zum Jahresende soll eine Wirtschaftlich- und Machbarkeitsstudie durchgeführt werden.

> Das weitere Vorgehen: Eine Entwicklungsgesellschaft soll gegründet werden, die sich mit dem Vermögen der Liegenschaften befasst. Für die Stadt hat Oberbürgermeister Peter Kurz die Maxime ausgegeben, dass man die Flächen von der Bundesagentur für Immobilienaufgaben (Bima) "zum Verkehrswert" erwerben will. "Wir wollen das Heft des Handelns in der Hand behalten", begründete er - eine Meinung, die vom Gemeinderat geteilt wurde. Kontrovers wurde allerdings die Frage diskutiert, ob die Stadt das Risiko des Erwerbs aller Flächen eingehen soll. Insbesondere FDP und Mannheimer Liste stellten das unter Verweis auf das Risiko infrage. "Wenn wir das heute entscheiden, ist das keine Vorfestlegung und kein Freibrief. Ein Erwerb wird, wenn treuhänderisch abgewickelt, ohnehin immer dem Gemeinderat vorgelegt", konterte Peter Kurz. Zudem werde das Konversionsvermögen außerhalb des Haushalts der Stadt Mannheim behandelt. Unterstützung fand der Vorschlag im Rat, eine noch zu gründende städtische Entwicklungsgesellschaft mit dem Erwerb und dem Weiterverkauf der Flächen zu betrauen. Auch diese unterliege dann der Kontrolle des Gemeinderates.

> Ziele: Aufgrund der demografischen Entwicklung und des zu erwartenden Rückgangs der Mannheimer Bevölkerung steht ein Ziel ganz oben: Bezahlbarer Wohnraum für junge Familien, aber auch für ältere Rückkehrer sowie Fachkräfte für die Unternehmen zu gewinnen. Es fehle vor allem an gehobenem Wohnungsbestand wie frei stehenden Einfamilienhäusern.

> Die nächsten Schritte: Erste Aufgabe einer Entwicklungsgesellschaft soll sein, das Areal der Turley-Kaserne in der Neckarstadt zu entwickeln. Die innenstadtnahe Kaserne steht bereits seit 2007 leer und ist derzeit im Besitz der Bundesagentur für Immobilien. Für die anderen Militärstandorte sollen vorbereitende Untersuchungen nach dem Baugesetzbuch durchgeführt werden. Der Hauptausschuss hatte Ende Januar die Verwaltung bereits beauftragt, eventuell externe Gutachter hinzuzuziehen.

> Kooperation: Die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Konversion werden mit den Nachbarstädten in der Metropolregion und dem Land abgesprochen. In Stuttgart gibt es für den Komplex Konversion einen Staatssekretär im Finanz- und Wirtschaftsministerium, mit dem eine "kontinuierliche Themen übergreifende Abstimmung" vereinbart ist.

> Der Bund soll aufgefordert werden, die Rahmenbedingungen für seine Bundesimmobilienagentur insofern zu verändern, dass der Preis der Militärflächen nicht im Vordergrund steht, sondern das städtebauliche Entwicklungspotenzial.