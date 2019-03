Wer den Gemeindepark in Oftersheim nutzen will, sollte dabei in Zukunft die Uhr im Blick haben. Am späten Abend darf die Polizei nicht nur Platzverweise aussprechen, sondern diese bald auch umsetzen. Kritik an diesem Vorgehen kommt vor allem von den Grünen. "Im Sommer ist das doch absurd und mit uns nicht zu machen", sagte Patrick Schönenberg. Foto: Lenhardt