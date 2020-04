Brote und Brötchen mussten am Ostersonntag in den Regalen der Bäckereien bleiben. Foto: Knecht

Von Alexander Albrecht

Heidelberg/Dossenheim. Meist mahlen die Mühlen in der Politik langsam – in Corona-Zeiten kann es aber auch ganz schnell gehen. Als der Heidelberger CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers am Dienstagmorgen den RNZ-Artikel über die "Zwangsschließungen" von 37 Bäckereien und Konditoreien in der Region am Ostersonntag gelesen hat, greift er zum Hörer. Eine der Betroffenen war eine Frau, in deren Café der Parlamentarier ab und an Kuchen isst. Lamers lässt sich von ihr erzählen, wie Ordnungshüter den Ladenverkauf aufgrund der Corona-Verordnung des Landes stoppten.

Tragisch: Tags zuvor, am Ostersamstag, hatte sie sich per Anruf bei einem Heidelberger Polizeirevier versichert, dass sie ihr Geschäft sonntags öffnen dürfe. "Es kann nicht sein, dass sie die ganze Nacht gebacken hat und dann eine böse Überraschung erlebt", so Lamers. Er wendet sich daraufhin an den Heidelberger Bürgermeister Wolfgang Erichson, den er gut kennt. Es gibt eine Lösung: Die Ladeninhaberin soll aus einem Sondertopf der Wirtschaftsförderung für die entgangenen Einnahmen entschädigt werden. Und Lamers freut sich, "wie rasch und am Menschen orientiert" die Stadt handelt.

Indes bedauert Polizeisprecher Norbert Schätzle die "Falschauskunft" seiner Kollegen in dem Heidelberger Revier. "Wir sind nicht der primäre Ansprechpartner", sagt er der RNZ, "aber wenn wir, wie in diesem Fall, gefragt werden, sollten wir auch richtig informieren". Allerdings habe die vom Land geänderte Corona-Verordnung für Verunsicherung gesorgt.

Falsch unterrichtet fühlte sich auch Thomas Meisel, Inhaber der gleichnamigen Café-Konditorei in Dossenheim. Er musste sein Geschäft am Sonntag kurz nach 9 Uhr schließen und spricht von einem Schaden in Höhe von "mehreren Tausend Euro". Drei Tage zuvor, am Gründonnerstag, hatte Meisel noch vom Ordnungsamt der Gemeinde grünes Licht bekommen, seinen Laden aufzumachen. "Und das war zum Zeitpunkt seines Anrufs auch die richtige Auskunft", sagt Dossenheims Bürgermeister David Faulhaber. Das bestätigt indirekt Silke Hartmann, die Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises.

Ihren Angaben zufolge hat die zuständige Ordnungsdezernentin Doreen Kuss am Donnerstagabend den 54 Kreiskommunen die Rechtslage mitgeteilt. Am selben Tag hatte das Land die Corona-Verordnung kurzfristig um den Passus ergänzt, dass Bäckereien und Konditoreien am Karfreitag und Ostermontag ihre Ware verkaufen dürfen – nicht jedoch sonntags.

An einem weiteren Kommunikationsproblem ist das Landratsamt ebenso schuldlos. Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium "versteckte" die "Auslegungshinweise zur Corona-Verordnung" auf seinen Internetseiten. Laut Hartmann warte der Kreis ab, welche Anzeigen gegen die Geschäftsinhaber in der Bußgeldstelle eingingen. Anschließend werde man die "Ordnungswidrigkeitsverfahren" in einem "strukturierten Prozess" prüfen.

Könnte heißen: Das Landratsamt verzichtet auf die Bußgelder. Bürgermeister Faulhaber hat am Dienstagvormittag mit Thomas Meisel und seiner Frau gesprochen. "Wir werden alles uns Mögliche tun, um unsere Unternehmen im Ort zu unterstützen", sagt der Rathauschef allgemein. In Dossenheim sei ein weiteres Geschäft von der Schließung betroffen gewesen. "Ich finde es falsch, dass es gerade ortsansässigen Bäckern nicht ermöglicht wurde, ihre Waren am Ostersonntag zu verkaufen", so Faulhaber.

"Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, auch wenn mir die Kollegen leid tun", sagt Klaus Vollmer, Innungsmeister des Konditorenhandwerks Baden-Württemberg. Die Dachorganisation habe die angeschlossenen Betriebe ebenfalls am Donnerstag in einem Rundschreiben informiert. Wolfgang Frisch, der Obermeister der Bäckerinnung Heidelberg Stadt und Land, hatte sich – wegen seines eigenen Betriebs – selbst bei der Stadt Heidelberg informiert.

Anschließend habe die Innung die Unternehmer via Fax und E-Mails in Kenntnis gesetzt. "Es ist aber so, dass im Vorfeld sehr viele Informationen kursierten", erklärt er. Zudem seien die Bäcker Handwerker und könnten nicht ständig vor dem Computer sitzen und ihre Nachrichten prüfen.

Deutliche Kritik an seinen Kollegen, die sonntags ihren Laden aufmachten, übt dagegen Peter Kapp. Der stellvertretende Obermeister der Bäckerinnung Mannheim Stadt und Land fürchtet "amerikanische Zustände" – an sieben Tagen und rund um die Uhr geöffnete Geschäfte. Das Wohl und Wehe der Betriebe hänge nicht vom Ostersonntag ab.

Er selbst habe 42 Kunden, die seine Bäckerei in Edingen-Neckarhausen belieferte, innerhalb von zwei Tagen verloren. "Und trotzdem hat unser Handwerk noch Glück im Unglück", so Kapp. Seinen Kollegen rät er, sich lieber Gedanken für die Zeit nach der Corona-Krise zu machen. "Im Moment kommt es mir manchmal so vor, als ob Deutschland verhungern würde", meint der Bäckermeister.