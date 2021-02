Bürger warten auf Einlass in das Corona-Testcenter in Sinsheim. Foto: Barth

Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. "Ein genervter und wirklich unhöflicher Mitarbeiter hat die Beschreibung meines Zustandes – Erkältungssymptome, Halsschmerzen, Husten, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen – gar nicht richtig ernst genommen." So berichtete ein RNZ-Leser am Freitag über seinen Anruf bei der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises. Der Mann wollte einen Testtermin vereinbaren und war tief enttäuscht von der Reaktion des Mitarbeiters. Jetzt haben sich Leser gemeldet, die ganz andere – nämlich positive – Erfahrungen mit der Corona-Hotline gemacht haben.

> Leser aus Waibstadt: "Ich hatte dort mit einer Frau Kontakt, die mir sofort empfohlen hat, mich testen zu lassen, wenn ich Symptome aufweise, egal ob sie schwer oder weniger schwer sind", berichtet ein Leser aus Waibstadt. Er habe auch sofort einen Termin bekommen. "Am Mittwoch habe ich gegen 9 Uhr angerufen, und mein Test fand am gleichen Tag um 11.10 Uhr statt. Auch eine Menschenschlange vor dem Testzentrum in Sinsheim, die auf dem Bild in der RNZ zu sehen gewesen sei, habe es nicht gegeben. "Vor mir befand sich lediglich eine weitere Testperson, und ich bin anschließend sofort eingelassen worden."

> Leser aus Schriesheim: "Aufgrund eines positiven Corona-Schnelltests im familiären Umfeld haben wir an Silvester (!) die zentrale Nummer des Gesundheitsamtes kontaktiert. Innerhalb von wenigen Minuten in der Warteschleife hatten wir einen sehr freundlichen Herrn am Telefon, der uns zunächst einmal beruhigte, uns erste Quarantäneanweisungen gegeben und dann ad hoc einen freien Termin in einem der regionalen Testzentren identifiziert hat, der dann noch innerhalb von zwei Stunden stattfand." Auch dort habe es nur eine kurze Wartezeit von wenigen Minuten gegeben. "Eine Dame vom Gesundheitsamt hat sich dann noch am Wochenende telefonisch gemeldet und uns in einem sehr freundlichen Telefonat aufgeklärt, dass sich trotz negativem Schnelltest die Kontaktpersonen ersten Grades im Testzentrum testen lassen müssen und wiederum ad hoc einen Termin für denselben Tag organisiert. Besser geht es nicht. Das Testergebnis konnte über einen Link oder telefonisch nach 24 Stunden abgerufen werden. In mehreren Telefonaten im Nachgang, insbesondere zu Fragen der Quarantäne und der Notwendigkeit weiterer Tests, konnten wir immer jemanden vom Gesundheitsamt ohne lange Warteschleife erreichen und wurden stets sehr freundlich und kompetent beraten."

> Leser aus Lobbach: "Kurz vor Weihnachten habe ich wegen eines Termins nachgefragt. Ich wurde sehr höflich und korrekt behandelt. Auch die Beratung war sehr gut. Aufgrund eines PC-Absturzes musste ich am nächsten Tag nochmals anrufen. Auch hier wurde ich wieder mehr als sehr gut beraten und habe dann innerhalb von knapp zehn Minuten für meine Frau und mich einen Termin in Sinsheim bekommen."

Info: Weitere – positive oder auch negative – Erfahrungen mit dem Corona-Infotelefon des Gesundheitsamtes sind unter rhein-neckar@rnz.de willkommen.

Update: Freitag, 12. Februar 2021, 20.06 Uhr

"Dann würden ja Tausende anrufen"

Ein RNZ-Leser hat schlechte Erfahrungen mit der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises gemacht.

Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Dieser Rat klingt sehr vernünftig: "Auch wer nur leichte Erkältungssymptome wie Schnupfen oder Halsschmerzen verspürt, sollte sich auf das Coronavirus testen lassen." So stand es wörtlich in einer Mitteilung aus dem Landratsamt, die die Rhein-Neckar-Zeitung am 29. Januar veröffentlicht hat. Für einen Testtermin sei die vorherige Terminvereinbarung über die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes zwingend erforderlich, hieß es in der Mitteilung weiter.

Der PCR-Test erfolge in den drei Testzentren in Sinsheim, Reilingen und Heidelberg durch die Entnahme eines Abstrichs aus dem Nasen-, Mund- und Rachenbereich. Das Ergebnis liege in der Regel innerhalb von 48 Stunden vor. "Die Testung ist für die betroffenen Personen kostenlos", offerierte das Gesundheitsamt.

Prima, dachte sich ein RNZ-Leser (Name der Redaktion bekannt), dann tue ich der Allgemeinheit und mir etwas Gutes und nutze dieses Angebot. Er habe also das Gesundheitsamt unter der in der RNZ genannten Nummer kontaktiert und sei "überraschenderweise ohne Wartezeit" durchgekommen. Dann war es mit der Freude aber auch schnell wieder vorbei. "Ein genervter und wirklich unhöflicher Mitarbeiter hat die Beschreibung meines Zustandes – Erkältungssymptome, Halsschmerzen, Husten, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen – gar nicht richtig ernst genommen", sagt der frustrierte Mann. All das seien ja gar keine Anzeichen für eine potenzielle Corona-Infektion, habe er als Antwort bekommen.

"Hohes Fieber, Schüttelfrost, länger bestehende Atemnot, Kurzatmigkeit und dazu noch Kontakt zu einer infizierten Person" – erst dann sei man testberechtigt, habe ihm der Mitarbeiter aufgezählt. Er habe diesem dann den Text der Mitteilung vorgelesen, den er der RNZ entnommen habe. Das stimme nicht, denn dann würden ja Tausende anrufen und sich testen lassen wollen, habe er als Antwort bekommen. "Wenn mich erst solch schwerwiegende Symptome zu einem Corona-Test berechtigten, würde ich doch nicht erst das Gesundheitsamt benachrichtigen und dann vielleicht Tage auf einen Testtermin warten, sondern gleich den Notdienst rufen", habe er dem Mitarbeiter der Corona-Hotline entgegnet.

Dies stünde ihm ja frei, wenn er es für notwendig halte. Man könne auch zum Arzt gehen, der dann einen Test veranlassen könne. "Aber sollte man nicht gerade das Risiko vermeiden, eine potenzielle Infektion in die Praxen zu tragen?", zeigte sich der RNZ-Leser nach dem Telefonat fassungslos.

Von der Rhein-Neckar-Zeitung mit diesem Sachverhalt konfrontiert, ist man im Landratsamt erst einmal perplex. Ob der Herr wirklich die richtige Nummer gewählt habe, möchte eine Sprecherin wissen. Hat er, bestätigt die RNZ. "Sollte es sich hierbei um einen Anruf bei der Hotline unseres Gesundheitsamtes gehandelt haben, möchten wir uns selbstverständlich für das Fehlverhalten des beschriebenen Mitarbeiters entschuldigen", betont die Sprecherin. "Der geschilderte Sachverhalt lässt sich durch die Verantwortlichen unserer Hotline leider nicht nachvollziehen und widerspricht auch den internen Arbeitsanweisungen der Hotline-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter." Generell halte das Gesundheitsamt für Einwohnerinnen und Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg ein niederschwelliges Testangebot vor.

Info: Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes ist unter der Telefonnummer 06221/522-1881 erreichbar.