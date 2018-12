Die Einschränkungen für Gäste, die zur Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn mit der Bahn anreisen wollen, werden nicht so dramatisch ausfallen, wie befürchtet. Symbolbild: dpa

Von Carsten Blaue

Heilbronn/Stuttgart. Die Heilbronner Bundesgartenschau (Buga), die vom 14. April bis 6. Oktober 2019 stattfindet, wird mit der Bahn besser erreichbar sein, als zunächst befürchtet. Landesverkehrsministerium, Deutsche Bahn sowie Vertreter der Region und der Stadt Heilbronn einigten sich in Stuttgart auf Terminänderungen für nötige Bauarbeiten an Gleisstrecken. Die bisherigen Zeitpläne der Bahn hätten die Anreise zur Buga erheblich eingeschränkt. Dagegen hatte es breiten Protest auch auf kommunal- und landespolitischer Ebene gegeben.

Das Treffen im Verkehrsministerium hatte Ministerialdirektor Uwe Lahl geleitet. Er sprach anschließend von einem "ergebnisorientierten Dialog". Der Bevollmächtigte der Deutschen Bahn für Baden-Württemberg, Sven Hantel, sah in den Beratungsergebnissen "eine deutliche Optimierung der Streckensperrungen."

Allerdings war nicht daran zu rütteln, dass in den Osterferien 2019 zwischen Heidelberg und Neckargemünd gebaut wird. Diese Strecke ist für den Schülerverkehr besonders wichtig. Auch bei der Erneuerung des Tunnels "Wittighausen" ist eine Verschiebung nicht möglich. Allerdings einigten sich die Beteiligten darauf, die Strecke während der Bauarbeiten auf bayerischer Seite zumindest bis Kirchheim zu bedienen und nicht, wie bisher geplant, nur bis Geroldshausen. Das soll den Abschnitt verkürzen, auf dem ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden muss.

Dagegen wird die Totalsperrung zwischen Neckargemünd und Meckesheim in die Pfingstferien vom 10. bis 23. Juni 2019 verlegt. Die Sanierung des Streckenabschnitts zwischen Neckargemünd und Eberbach wird überdies in der Zeit vor der Buga erledigt, um Fernreisende auf dem Weg nach Heilbronn nicht zu behindern. Ebenfalls auf Fernverkehrsanschlüsse der Bahn ausgerichtet werden Expressbusse, die das Verkehrsministerium einsetzen wird. Sie pendeln zwischen dem Buga-Gelände sowie den beiden Startpunkten in Mannheim und Würzburg. Abhängig von der Nachfrage will das Ministerium auf diesen beiden Strecken zusätzliche Busse einsetzen.