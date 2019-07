Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. Eigentlich fing alles gut an bei unserer ersten Teilnahme als RNZ-Team bei der ADAC Heidelberg Historic. Gleich nach dem Start auf dem Parkplatz des Sinsheimer Technik-Museums wartete die erste Gleichmäßigkeitsprüfung auf uns. Wir, das sind der Schreiber dieses Berichts, der Begleiter Jörg Watzinger, der damals im Jahr 2010 noch nicht wie heute drei alte Alfas in der Garage stehen hatte, und unser vom Audi Traditionsteam ausgeliehener NSU 1200 TT aus dem Jahr 1971.

Wir hatten die Startnummer 27 erhalten und fuhren mehr oder weniger direkt hinter den spektakulären Vorkriegsfahrzeugen. Nie zuvor hatten wir eine Rallye mitgefahren, und so war alles neu für uns und aufregend. Die erste Prüfung war eine kaum hundert Meter lange Strecke auf dem Parkplatz des Sinsheimer Technikmuseums kurz hinter dem Start.

Zwischen zwei Lichtschranken musste eine Sollzeit eingehalten werden. Der Beifahrer musste das mit Stoppuhr verfolgen und dem Fahrer die Zeit ansagen. Ergebnis: Wir hatten nur eine Abweichung von 18 Hundertstel Sekunden. Damit belegten wir an diesem frühen Punkt der Rallye den respektablen sechsten Platz. Unter 190 Teilnehmern. Das war gut. Doch von nun an ging es bergab.

Schon wieder zu schnell! Eine Sekunde mindestens. Bei der nächsten Zeitkontrolle passierte uns dasselbe Malheur noch einmal. Das war schlecht. Denn bei einer Oldtimer-Rallye geht es darum, vorgegebene Zeiten einzuhalten. Es geht dabei um Zehntel- oder gar Hundertstelsekunden. Wer zu früh da ist, bekommt Strafpunkte aufgebrummt, wer zu spät kommt, ebenfalls. Interessant dabei: "Zu schnell sein" wird strenger bestraft als "zu langsam sein".

"Also langsamer, sonst gibt’s wieder eine Strafe", so die Mahnung an den Fahrer. Nun gut, am Ende reichte es nur zu einer Platzierung "unter ferner liefen". Dieses Schicksal sollte uns bei jeder unserer Teilnahmen seit 2010 wieder ereilen. Weil wir konsequent aus zeitlichen Gründen nur den Freitag absolvierten und am Samstag stets für unser Nichtantreten die Höchststrafe kassierten.

Im Jahr 2014 traten wir mit einer hellblauen Alfa Romeo Giulietta aus dem Jahr 1963 an. Auch sie gehört Watzinger, der am Steuer sitzt. Ich hatte das Bordbuch auf den Knien, wo jede Abzweigung, jedes Verkehrsschild und jede Distanz exakt vermerkt ist. Der Beifahrer warnt den Fahrer vor, wann er abbiegen muss. "In 120 Metern scharf rechts nach Neidenstein", lautete ein Kommando. Oder "In 1,63 Kilometern im Kreisel rechts nach Reilingen".

Im Bordbuch sind auch die Wertungsprüfungen exakt dargestellt. Wie viele Lichtschranken gibt es, wie schnell darf man in den einzelnen Abschnitten sein, und mit welcher Durchschnittsgeschwindigkeit muss man die Gesamtstrecke absolvieren. In Spechbach wartet der legendäre Rundkurs mitten im Ort mit zwei Spitzkehren und vier Lichtschranken.

Zwei Minuten 16 Sekunden Gesamtzeit waren vorgeschrieben. Und prompt verpassten wir die erste Spitzkehre in die Kirchgasse. Bremsen, zurückstoßen und mit Schmackes die verlorenen Sekunden wieder aufholen. Trotzdem: 12,39 Sekunden zu langsam. Strafpunkte. Das warf uns weit zurück.

2017 waren wir wieder bei der ADAC Heidelberg Historic am Start. Als Presseteam der RNZ außer Konkurrenz mit einem auberginefarbenen Alfa Romeo Giulia, Baujahr 1971. Zum dritten Mal dabei und zum dritten Mal vom Kurs abgekommen. Irgendwo zwischen Walldorf und St.Leon-Rot hatten wir den Faden verloren. Wir retteten uns zur nächsten Durchfahrtskontrolle.

An der Zeitnahmekontrolle machten die Jungs kein Aufhebens. Zu spät kommen wird eher toleriert. Also tuckerten wir gemütlich Richtung Heidelberger Marktplatz. Dort war Pause angesagt mit kühlen Getränken und Bratwurst. Und Autos angucken. Die ADAC Heidelberg Historic-Teilnehmer parken dort immer dicht nebeneinander.

Und dieses Jahr werden wir erneut außer Konkurrenz mitfahren. Eine halbe Stunde dem Feld voraus werden wir mit Watzingers Alfa Romeo Spider 1979 erneut als RNZ-Team ein paar der Wertungsprüfungen mitfahren. Natürlich auch den Rundkurs in Spechbach.

Die Begeisterung der Zuschauer am Straßenrand wird dort wieder auf die Teilnehmer überschwappen. Ob die Kinder wieder am Straßenrand auf die Autos warten werden und Autogramme für ihre Programmhefte von den Fahrern und Beifahrern wollen, werden wir sehen. Es waren die ersten Autogramme, die jemand von uns haben wollte. So was baut auf. Und so werden wir versuchen, dieses mal die Spitzkehre optimal zu erwischen. Man hat ja seinen Ehrgeiz.