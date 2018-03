Rhein-Neckar. (RNZ) Stell Dir vor wie es ist, an der Hand eines Bundesliga-Profis in die Rhein-Neckar-Arena einzulaufen! Zehntausende von Fans warten in der Rhein-Neckar-Arena gespannt auf den Spielanpfiff, die Stimmung ist ausgelassen, und alle Blicke sind auf die Mannschaften gerichtet. Und auf die Kinder an der Seite der Profis. Ein unvergessliches Erlebnis für die Kleinen. Am Samstag, 10. März, ist es wieder soweit. Die RNZ verlost gemeinsam mit der S-Bahn Rhein-Neckar die Plätze für die Einlaufkinder beim Heimspiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg. Ab jetzt kann man sich dafür bewerben.

Dabei sein können Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren, die nicht größer sind als 1,55 Meter. Pro Einlaufkind gibt es zwei Tickets: eines für das Kind selbst und eines für eine erwachsene Begleitperson. Im Anschluss erleben sie gemeinsam das Spiel live auf der Tribüne, und ihre Outfits dürfen die Kinder danach behalten. Anmeldeschluss ist der 21. Februar. Das Los entscheidet, die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Alle Bewerbungsinfos auch unter www.s-bahn-rheinneckar.de/Einlaufkinder.

Info: Wer gewinnen will, ruft an unter 0 13 78 22 / 70 23 67 oder schickt eine SMS an die Nummer 5 20 20 mit RNZ METRO VERLOSUNG (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Einlaufkind sowie Name, Adresse, Alter und Kleidergröße des Einlaufkinds sowie Name und Adresse der erwachsenen Begleitperson. Die Leitungen sind bis einschließlich Mittwoch, 21. Februar, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden)