Wald-Michelbach. (pol/mare) Am Dienstag gegen 16.30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße L3120. Dabei ist ein Motorradfahrer getötet worden, wie die Polizei mitteilt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein Holztransporter auf der Landesstraße von Olfen kommend in Richtung Affolterbach und bog in diesem Bereich nach links in ein Waldgebiet ein. Dabei kam es aus noch nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem aus entgegengesetzter Richtung kommenden Motorradfahrer. Zu den Personalien des getöteten Motoradfahrers und des beteiligten Lastwagenfahrers kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Landesstraße bleibt für die weiteren Maßnahmen vorerst vollgesperrt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Update: 18. April 2018, 17.33 Uhr