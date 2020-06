Viernheim. (pol/mün) Ein 36 Jahre alter Mann wurde am Samstagabend an einer Viernheimer Straßenbahnhaltestelle von Zivilfahndern wegen Verdachts des Rauschgifthandelns vorläufig festgenommen. In seiner Wohnung in Weinheim stellten die Polizisten weiteres Beweismaterial sicher, die den Verdacht erhärten.

Der 36-Jährige war gegen 18.40 Uhr an der Haltestelle "Am Kapellenberg" in Begleitung eines 38-jährigen Mannes aus Viernheim unterwegs. Während bei dem Viernheimer nichts Verdächtiges gefunden wurde, stießen die Fahnder bei dem 36-Jährigen auf eine geringe Menge Amphetamin sowie 490 Euro in szenentypischer Stückelung. Noch am Abend ordnete das Amtsgericht Darmstadt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Durchsuchung der Wohnung in Weinheim an.

Neben 43 Gramm Haschisch, zwölf Gramm Marihuana und einer Flasche mit 20 Gramm Paracodin-Tropfen stellten die Beamten auch zwei Marihuanamühlen, eine Feinwaage, diverses Verpackungsmaterial sowie zwei Butterflymesser und ein Mobiltelefon sicher.

Wegen der sichergestellten Drogen und Waffen wird sich der 36-Jährige demnächst strafrechtlich verantworten müssen.