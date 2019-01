Viernheim. (pol/mare) Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Schulstraße einem Mann eine Tüte mit Geld entrissen und ist geflüchtet. Das berichtet die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen war der Mann kurz zuvor am Rhein-Neckar-Zentrum losgefahren und beabsichtigte, die Einnahmen eines Geschäftes - mehrere Tausend Euro - zur Bank zu bringen. Als er in der Schulstraße geparkt hatte und Richtung Bank lief, kam plötzlich ein Mann, schubste ihn zur Seite und entriss ihm die Papiertüte, in der sich das Geld befand.

Der Täter flüchtete mit seiner Beute nach links in die Wasserstraße, wo ihn der Bestohlene nach kurzer Verfolgung aus den Augen verlor. Ob er in ein Auto gestiegen ist, ist unklar.

Bislang ist von dem Täter lediglich bekannt, dass er circa 1,75 Meter groß und schlank ist. Er trug einen grauen Parker. Die Ermittlungen dauern an. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Rufnummer 06252/7060 bei der Kriminalpolizei in Heppenheim melden.