Viernheim. (pol/kaf) Eine Zeugin hat der Polizei am Mittwochnachmittag einen Mann gemeldet, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Wie die Polizei mitteilt, lag der Mann gegen 13 Uhr in der Industriestraße auf einer Bank und onanierte. Eine Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim nahm den 27-Jährigen vorläufig fest. Er hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Der 27-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.