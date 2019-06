Viernheim. (pol/van) Auf zwei erst zwölf Wochen alten Labrador-Welpen haben es Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag abgesehen, wie die Polizei berichtet. Die Tiere waren in einer Hundezucht im Berliner Ring untergebracht.

Wie sich herausstellte, gelangten die Langfinger auf den Hof, sperrten wohl die beiden Muttertiere weg und hebelten einen Schuppen auf, indem sich die zwölf Wochen alten Welpen befanden. Mit zwei der acht kleinen Hunde entfernten sich die Täter im Anschluss unerkannt.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise gehen an die Rufnummer 06204/9377-0.