Viernheim. (pol/van) Eine Firma in der Industriestraße war am Wochenende das Ziel von unbekannten Langfingern, wie die Polizei berichtet. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen sollen die Diebe 800 Kilogramm Kupfer, einen Tresor und mehrere Arbeitsschuhe der Marke Engelbert Strauss in den Größen 41 bis 45 vom Firmengelände geklaut haben.

Offenbar hatten die Täter sich Zugang zum Areal verschafft, indem sie den Metallzaun durchgeschnitten und das Rolltor zur Werkshalle aufgebrochen hatten. Dabei richteten sie einen Schaden von über 1500 Euro an.

Die sieben paar Schuhe lagen nach Angaben der Beamten noch original verpackt in Kartons.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim in Verbindung zu setzen, Telefon 06252/7060.