Rhein-Neckar. (pol/mare) Die Polizei musste am Freitag und am Wochenende ganz schön schuften. Es krachte mehrfach auf den Straßen der ganzen Region. Ein Überblick über den Polizeibericht.

Walldorf: Zwei verletzte Autofahrer, 17.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Auto - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Freitagabend auf der "Monsterkreuzung" in Walldorf.

Ein 26-jähriger Audi-Fahrer fuhr um 17.15 Uhr auf der Landstraße L723 von Reilingen kommend in Richtung Rauenberg. An der Kreuzung zur Bundesstraße B291 und Roter Straße missachtete er die rote Ampel und fuhr in die Kreuzung ein.

Dabei kollidiert er mit einem 29 Jahre alten VW-Fahrer, der in die entgegensetzte Richtung fuhr und nach links in die Roter Straße abbiegen wollte. Beide Autofahrer wurden dabei leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhaus. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden; sie mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Reinigungs- und Bergungsarbeiten kam es deshalb zu einer zeitweiligen Sperrung der L723.

Eppelheim: Ein Schwerverletzter und über 8000 Euro Sachschaden, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen im Brunnenweg.

Ein 41-jähriger Rennradfahrer fuhr um 10.30 Uhr auf dem Brunnenweg in südliche Richtung. An der Kreuzung zwischen der Eppelheimer Straße und den Birkighöfen missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Lastwagens.

Trotz Vollbremsung des 48 Jahre alten Fahrers kam es zum Zusammenstoß, wobei der Radler frontal erfasst wurde. Der 41-Jährige musste vor Ort von einem Notarzt behandelt werden und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Oftersheim: Am Samstagabend gegen 18.45 Uhr fuhr ein 79-jähriger Fahrradfahrer den abschüssigen Fußgängerweg von der Mannheimer Straße kommend in Richtung Eisenbahnunterführung. Hierbei kam er aus bislang unbekannter Ursache zu Fall und blieb bewusstlos liegen.

Durch Ersthelfer wurde umgehend mit der Reanimation begonnen. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen zu. Der hinzugerufene Notarzt konnte den 79-Jährigen vor Ort wiederbeleben und stabilisieren. Im Anschluss daran wurde der Mann in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Oftersheim war zur Absicherung der Unfallstelle und zum Reinigen der Fahrbahn im Einsatz.

Mannheim: In der Nacht auf Sonntag kollidierte auf dem Kaiserring ein Fahrradfahrer mit einem Auto. Ein 52-Jähriger fuhr um kurz nach Mitternacht auf dem Kaiserring in Richtung Hauptbahnbahnhof und wollte auf Höhe der Kunststraße in Richtung Wasserturm den Friedrichsplatz nach links abbiegen. Zur selben Zeit überquerte ein 70-jähriger Radfahrer den Fußgängerüberweg Friedrichsplatz in Richtung Wasserturm.

Obwohl der Autofahrer sofort bremste, kam es zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer auf die Motorhaube geschleudert wurde. Der 70 Jahre alte Mann trug keinen Helm und musste mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Ob einer der beiden Unfallbeteiligten über eine rote Ampel fuhr, ermitteln jetzt die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt. Zeugentelefon: 0621/12580.

Ketsch: Auf der Hockenheimer Straße kam es am Freitagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw, wobei zwei Personen verletzt wurden - eine davon schwer.

Ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr um kurz nach 15 Uhr auf der Hockenheimer Straße in Richtung Brühl und wollte in den Kreuzwiesen Weg abbiegen. Hierbei ragte das Auto teilweise auf die Gegenfahrbahn.

Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender 30-jähriger Rollerfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, obwohl er bremste. Bei dem Zusammenstoß kam der Mopedfahrer zu Fall und schlug mit seinem Helm auf die Windschutzscheibe des Autos.

Der 30 Jahre alte Mann musste mit Arm- und Bauchverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dabei stellen die Beamten fest, dass er mit 2,32 Promille erheblich alkoholisiert war- zudem hatte er keinen Führerschein. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 3500 Euro. Der Roller war dabei total beschädigt worden. Die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim: Am Freitagmorgen kam es in Waldhof zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 45-jährige Toyota-Fahrerin fuhr gegen 10 Uhr auf der Darmstadter Straße in Richtung Marburger Straße. An einer Engstelle fuhr sie zu weit links und kam auf die Gegenfahrbahn.

Ein 23-jähriger Motorradfahrer fuhr auf der Straße mit nicht angepasster Geschwindigkeit in entgegensetzte Richtung und prallte frontal mit dem Toyota zusammen. Der Motorradfahrer und die 27-jährige Sozia kamen zu Fall und verletzten sich dabei leicht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Am Toyota entstand 1500 Euro und an der Harley-Davidson 5000 Euro Sachschaden. Der Biker und die Sozia kamen zu Behandlung in ein Krankenhaus.

Wer Schuld am Unfall hat, ermitteln nun die Beamten der Verkehrsdirektion Mannheim. Zeugentelefon: 0621/777690.