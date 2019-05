Schwetzingen/Oftersheim. (pol/mare) Die BMW-Navi-Diebe sind zurück: In der Nacht zu Dienstag wurden gleich fünf Autos im Bereich Schwetzingen/Oftersheim geknackt. Das teilt die Polizei mit.

Multifunktionsdisplay, Lederlenkrad samt Airbag sowie drei Multifunktionslenkräder bauten die Täter aus abgestellten BMW aus. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf weit über 10.000 Euro.

Abgestellt waren die Autos in der Luise-Rinser-Straße, Richthofenstraße und Heinrich-Heine-Straße in Oftersheim sowie in der Sternallee (zwei Fälle) in Schwetzingen. Die Autoaufbrüche ereigneten sich allesamt zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. Die Autobesitzer stellten am Morgen die Aufbrüche fest und alarmierten die Polizei. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/2880, bzw. der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1744444, in Verbindung zu setzen.