Schwetzingen/Brühl. (pr/van) Zu einem Auffahrunfall ist es am Nachmittag um kurz vor 15 Uhr auf der B36 in Richtung Mannheim gekommen. Ersten Informationen zufolge soll ein Kastenwagen in Höhe eines Möbelhauses auf einen Geländewagen aufgefahren sein. Der Grund ist noch nicht bekannt.

Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar. Der Rettungsdienst ist vor Ort und untersucht die Insassen. Im Geländewagen saß ein Kleinkind.

Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.