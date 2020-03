Schwetzingen. (RNZ/pr) Gegen 15.30 Uhr ist es in einem Hinterhaus in der Dreikönigstraße in Schwetzingen zu einem Küchenbrand gekommen. Wie das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit noch unklar.

Nach ersten Informationen wurde eine Frau mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand soll mittlerweile gelöscht sein.

Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.