Schwetzingen. (pol/mare) In Schwetzingen zeigte sich ein junger Mann mindestens sechs Mal Frauen in unsittlicher Weise. Das teilte die Polizei mit. Am Samstag, 2. Mai, trat er gegen 15.45 Uhr einer Joggerin in der Maschinenstraße entblößt gegenüber. Bereits am Nachmittag des 16. April wurde jeweils eine Frau in der Hebelstraße und im Bereich Großer Krautgartenweg belästigt.

Die Polizei vermutete bereits anfang Mai, dass es sich in allen Fällen um ein- und denselben Täter handeln könnte. In allen Fällen wurde sein Aussehen so beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank, schwarze Haare, dunkle Hautfarbe. Außerdem hatte er jedes Mal ein Fahrrad dabei.

Am Dienstag meldete das Kriminalkommissariats Mannheim, dass ein 17-jähriger Verdächtiger festgenommen wurde. Am Montag wurde er gegen 14 Uhr in der Nähe des Schlossparks gesehen. Hier war er mit geöffneter Hose und entblößtem Geschlechtsteil auf seinem Fahrrad unterwegs.

Da seine äußere Erscheinung mit den Beschreibungen der betroffenen Frauen in den sechs Fällen übereinstimmte, nahmen die Fahnder den Jugendlichen fest und brachten ihn zur Polizeidienststelle. Zu den ihm vorgeworfenen Straftaten äußerte er sich nicht.

Nachdem die ersten polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn werden fortgeführt.